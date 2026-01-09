Скільки ночей можна носити піжаму до прання: експерти дали точну відповідь

Як часто прати піжаму / © pexels.com

Цей елемент гардероба відіграє ключову роль у комфортному сні та відпочинку, однак питання, як часто його слід прати, викликає суперечки. Дехто вважає, що достатньо раз на кілька днів, інші ж наполягають на щоденному догляді.

На відміну від білизни чи шкарпеток, які потребують прання після кожного використання, піжама здається більш “чистою”, адже ми носимо її вдома й часто після душу. Проте навіть під час сну тканина поглинає піт, шкірний жир та відмерлі клітини. Рідке прання може призвести до неприємного запаху, подразнень або висипань, попереджає Real Simple.

Як часто прати піжаму

Якщо ви приймаєте душ перед сном і надягаєте чисту піжаму, її можна носити 2–3 ночі поспіль. Натуральні тканини, такі як бавовна чи шовк, добре пропускають повітря і менше затримують запахи, тому їх можна прати рідше.

Синтетика, навпаки, швидше накопичує бруд і потребує частішого догляду. Використання кремів або лосьйонів перед сном також прискорює забруднення, тож піжаму доведеться прати частіше.

Є випадки, коли прання необхідне після кожного використання: якщо піжаму носили цілий день вдома, під час хвороби або при сильному потовиділенні. Те саме стосується ситуацій, коли піжама є єдиним шаром одягу на тілі — у такому разі її слід прати щодня, сприймаючи як білизну.