Скільки потрібно кави на одну чашку: названо ідеальну пропорцію
Щоб кава щоранку була смачною і не надто кислою чи гіркою, важливо правильно підібрати пропорцію кави та води.
Якщо ви хочете гарантовано отримувати задоволення від чашки кави щоранку, вам потрібно освоїти правило «золотої пропорції» під час заварювання.
Як пише cnet.com, це галузевий стандарт балансу кави і води, що забезпечує приготування ідеального напою. Ці поради застосовні до тих, хто використовує крапельну кавоварку, френч-прес або систему пуровер.
Експерти пропонують співвідношення води до кількості меленої кави в діапазоні від 15 до 1 до 20 до 1. Водночас це співвідношення базується на вазі, а не на обсязі.
В результаті виходить смак, з відповідною міцністю, щоб відчути справжню каву без підвищеної кислотності, яка вказує на недостатню екстракцію, або терпкості, яка вказує на переекстракцію, і яка дозволяє додавати такі інгредієнти, як молоко або цукор.
Найкраща температура для заварювання — 90–95 градусів. Окріп може зіпсувати смак.
Під час заварювання кава краще розкривається, якщо її трохи перемішати. Це особливо важливо для френч-преса та пуровера.
Дотримуючись цих простих порад, можна приготувати смачну каву вдома без складних рецептів і дорогого обладнання.
Нагадаємо, учені стверджують, що тимчасова відмова від кави може позитивно вплинути на роботу мозку. Щобільше, перехід на каву без кофеїну здатен покращити сон і пам’ять.