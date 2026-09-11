Скільки потрібно поспати у вихідні, щоб знизити ризик високого тиску: вчені назвали точний час

Сон / © pexels.com

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Любите довше поспати у суботу та неділю після напруженого робочого тижня? Нове дослідження показало, що додатковий сон на вихідних може позитивно впливати на артеріальний тиск і здоров’я серця.

Про це повідомляє dailymail з посиланням на дослідників з Університету Кореї.

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Вони встановили, що додаткові 1 година 27 хвилин сну у вихідні можуть допомогти підтримувати нормальний артеріальний тиск. За результатами дослідження, така кількість «надолужувального» сну була пов’язана зі зниженням ризику розвитку високого артеріального тиску, або гіпертонії, на 9%.

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У дослідженні взяли участь близько 41 тисячі дорослих, за якими спостерігали протягом семи років. Науковці аналізували, скільки додаткового сну учасники отримували по суботах і неділях, а також враховували рівень їхньої фізичної активності та показники артеріального тиску.

Результати представили на конференції Європейського товариства кардіологів у Мюнхені.

Додатковий сон знижував ризик гіпертонії

Загалом учасники, які спали на вихідних довше, мали на 6% менший ризик розвитку високого тиску.

Водночас найбільший ефект спостерігали серед фізично неактивних людей. У них додатковий сон був пов’язаний зі зниженням ризику гіпертонії на 6,9%.

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Дослідники пояснюють можливий ефект тим, що нестача сну створює додаткове навантаження на організм, змушуючи серце та кровоносні судини працювати інтенсивніше.

Доктор Навтон Лі зазначив, що додатковий сон у вихідні може дати організму можливість відновитися та зменшити це навантаження.

За його словами, людям не варто почуватися «ледачими або винними» через те, що вони трохи довше сплять у вихідні.

Але спати надто довго теж не радять

Водночас дослідження не показало, що чим більше людина спить у вихідні, тим краще. Учасники, які надолужували понад чотири години сну, навпаки, мали вищий ризик високого тиску.

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Доктор Лі пояснив, що надмірне надолужування сну може посилювати нерегулярність режиму та порушувати циркадні ритми, що здатне нівелювати позитивний ефект.

За даними джерела, приблизно кожен третій дорослий у Великій Британії має високий артеріальний тиск. Водночас середній дорослий спить лише близько 6–6,4 години на добу, тоді як Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) рекомендує дорослим спати 7–9 годин.

Лягати довше у вихідні чи все ж вставати рано

Клінічна директорка Британського фонду серця, кардіологиня Соня Бабу-Нараян зазначила, що багато людей не встигають висипатися протягом робочого тижня через роботу, сімейні та соціальні обов’язки.

«Багато хто з нас намагається висипатися протягом тижня через роботу, сімейні та соціальні обов’язки, тому цілком природно, що ми можемо дозволити собі поспати довше на вихідних, намагаючись надолужити втрачений сон», — сказала вона.

Водночас кардіологиня наголосила, що результати дослідження не означають, що фізична активність тепер не потрібна.

«Це дослідження не є зеленим світлом для того, щоб відсунути фізичну активність на другий план, але наразі, можливо, нам не потрібно почуватися винними через те, що ми пізніше встаємо на вихідних», — додала Бабу-Нараян.

Нагадаємо, положення сну дуже важливе. Наприклад, «поза T. rex», або «поза тиранозавра», коли людина спить, сильно згинаючи руки в ліктях і притискаючи їх до грудей, шкідлива. Саме тривале перебування в такому положенні може стати причиною неприємних симптомів.

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