Скільки разів на день треба годувати кішку, щоб довго жила, була активною та здоровою

Скільки разів на день треба годувати кота / © Associated Press

Розповідаємо, скільки разів на день слід годувати кішку, щоб вона довго жила, була активною та здоровою.

Універсальна норма годування кішок

Здорову дорослу кішку необхідно годувати 2 рази на день — вранці та ввечері. Такий графік відповідає її природному біоритму, коли тварина найбільш активна. У дикій природі кішки полюють саме в цей час.

Винятки з правила.

Кошенята до 6 місяців. Їх треба годувати 4-5 разів на день, адже вони швидко ростуть та мають високий рівень енергії.

Кішки зрілого віку чи ті, які мають хронічні захворювання, можуть потребувати харчування 3-4 рази на день невеликими порціями. Найкраще у таких випадках проконсультуватися з ветеринаром.

Вагітні та годуючі кішки потребують частішого та калорійнішого раціону, зазвичай це 3-4 рази на день.

Коти на «вільному харчуванні». Якщо у кішки завжди є доступ до їжі — це допустимо лише для сухого корму і за умови нормальної ваги. Але важливо контролювати кількість, щоб уникнути переїдання.

Які ще поради щодо годування кішок