Скільки разів на день треба годувати кішку, щоб довго жила, була активною та здоровою
Годування кішки здається простим завданням, але саме в цій справі господарі пухнастиків часто припускаються помилок. Неправильний режим харчування може призвести до переїдання, ожиріння чи виснаження улюбленця.
Розповідаємо, скільки разів на день слід годувати кішку, щоб вона довго жила, була активною та здоровою.
Універсальна норма годування кішок
Здорову дорослу кішку необхідно годувати 2 рази на день — вранці та ввечері. Такий графік відповідає її природному біоритму, коли тварина найбільш активна. У дикій природі кішки полюють саме в цей час.
Винятки з правила.
Кошенята до 6 місяців. Їх треба годувати 4-5 разів на день, адже вони швидко ростуть та мають високий рівень енергії.
Кішки зрілого віку чи ті, які мають хронічні захворювання, можуть потребувати харчування 3-4 рази на день невеликими порціями. Найкраще у таких випадках проконсультуватися з ветеринаром.
Вагітні та годуючі кішки потребують частішого та калорійнішого раціону, зазвичай це 3-4 рази на день.
Коти на «вільному харчуванні». Якщо у кішки завжди є доступ до їжі — це допустимо лише для сухого корму і за умови нормальної ваги. Але важливо контролювати кількість, щоб уникнути переїдання.
Які ще поради щодо годування кішок
Завжди дотримуйтеся одного і того ж часу годування, це стабілізує процеси травлення у тварин.
Краще не змішувати сухий і вологий корм в один прийом їжі, варто давати їх окремо.
Слідкуйте за вагою, апетитом та активністю тварини, це найкращий індикатор здоров’я вашого улюбленця.
Чиста вода має бути в постійному доступі.