Скільки разів на день треба вигулювати собаку: ветеринарка дала несподівану відповідь

Скільки разів на день вигулювати собаку — ветеринарка назвала норму / © pexels.com

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Серед власників собак часто виникають дискусії про те, як часто та як довго потрібно гуляти з домашнім улюбленцем. Ветеринарка Нікола Рус наголошує: єдиної норми для всіх тварин не існує, адже необхідний рівень активності залежить від віку, породи та індивідуальних потреб собаки.

Про це повідомило видання Express.

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Для цуценят фахівчиня пропонує користуватися простим орієнтиром — по п’ять хвилин фізичної активності на кожен місяць життя двічі на день. Наприклад, чотиримісячному цуценяті можна приділяти приблизно по 20 хвилин активності двічі протягом дня.

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При цьому фізичне навантаження не обов’язково має обмежуватися звичайною прогулянкою. До нього також належать активні ігри та вправи у дворі.

Дорослим собакам Рус рекомендує приблизно 30–60 хвилин фізичної активності двічі на день. Однак цей показник може відрізнятися залежно від породи. Так, активному бордер-коллі зазвичай потрібно більше руху, ніж чихуахуа.

Для собак старшого віку ветеринарка називає такий самий орієнтир — від 30 до 60 хвилин двічі на день. Водночас для літніх тварин важливе не лише саме навантаження, а й те, яким воно буде, оскільки необхідно уникати зайвого навантаження на суглоби.

Зокрема, фахівчиня рекомендує обирати вправи низької інтенсивності та враховувати поверхню, якою пересувається тварина. За потреби також можна розглянути гідротерапію. Рус наголошує, що зберігати рухливість необхідно навіть собакам з артритом. Крім фізичної активності, тваринам потрібна й розумова стимуляція.

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У Кінологічному клубі також наголошують, що собаку варто вигулювати щонайменше раз на день, а в багатьох випадках — двічі. Винятком є ситуації, коли ветеринар призначив тварині спокій. Водночас оптимальна кількість прогулянок та їхня тривалість залежать від породи й особливостей конкретного собаки.

Нагадаємо, навіть милий вигляд і доброзичливий характер не завжди переконали б ветеринарку завести певну породу собаки. До її списку потрапили п’ять порід через здоров’я, фізичні особливості або поведінку.

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