Скільки років бабусі: задачка на логіку збиває з пантелику

Скільки років бабусі - загадка / © Credits

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Чи зможете ви визначити, скільки років бабусі Тома, за кількома підказками? Замість прямої відповіді жінка запропонувала онукові хитру логічну загадку. Щоб знайти правильне рішення, потрібно уважно порахувати вік її дітей і врахувати різницю між їхнім народженням.

Про це пише blikk.

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У чому полягає загадка

Том хотів дізнатися, скільки років його бабусі, але замість прямої відповіді почув не зрвсім зрозуміле пояснення.

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«У мене шестеро дітей, які народилися з різницею у чотири роки. Першу дитину — твого дядька Пітера — я народила, коли мені було 19 років. А моїй наймолодшій дитині, твоїй тітці Джейн, зараз також 19 років. То скільки років мені?» — розповіла бабуся.

Спершу завдання може здатися складним. Однак розв’язати його можна за допомогою простих арифметичних обчислень.

Як розв’язати задачку

Перша дитина народилася, коли матері було 19 років. Кожна наступна дитина з’являлася на світ через чотири роки.

Отже, вік матері під час народження шістьох дітей був таким:

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Перша дитина — 19 років. Друга дитина — 23 роки. Третя дитина — 27 років. Четверта дитина — 31 рік. П’ята дитина — 35 років. Шоста дитина — 39 років.

Виходить, що коли народилася наймолодша дитина, бабусі Тома було 39 років. Зараз її наймолодшій доньці Джейн — 19 років.

Щоб визначити нинішній вік бабусі, потрібно додати ці числа: 39 + 19 = 58.

Тож правильна відповідь: бабусі Тома 58 років.

Подібні логічні загадки допомагають тренувати уважність, арифметичні навички та вміння послідовно аналізувати інформацію.

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