Скільки років кури можуть нести яйця: експерти пояснили, від чого це залежить, та чи можна подовжити

Скільки років кури дають яйця / © Pixabay

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З’ясувати, скільки років курка-несучка залишається активною, не так вже і важко. Проте слід пам’ятати, що тут багато що залежить від породи, а також пам’ятати, з якого віку вже починають формуватися яйця.

Якщо ви плануєте утримувати цих домашніх птахів лише заради отримання великої кількості яєць, тоді слід зазначити, що оптимальним віком курки від появи перших кладок вважається не більше ніж півтора року.

За правильного догляду кури-несучки починають давати яйця вже від 5-місячного віку. Зазвичай перші яйця можуть бути невеликими, мати не повністю сформовану шкаралупу. Не слід переживати, тому що з часом вони стануть такими, як і мають бути.

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Додатково важливо знати, що період несучості відрізняється від породи курки:

несучки, які були виведені лише для давання великої кількості яєць, можуть залишатися активними протягом 2 років — пов’язано це з тим, що такі кури несуть багато яєць;

кури м’ясо-яєчного типу можуть нестися протягом 4-5 років;

м’ясні породи несуться всього 1,5 роки та дають мало яєць.

Якщо правильно доглядати за курами, можна подовжити період несучості. Важливо додавати до раціону птахів вітаміни та всі необхідні їм мінерали. В такому разі курка може нестися до 6 років. Після цього вона сама почне зменшувати кількість кладок.