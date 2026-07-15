Скільки років можна вирощувати огірки на одному місці: відповідь агрономів

Скільки років можна садити огірки на одному місці / © pexels.com

Реклама

Фахівці пояснюють: огірки не належать до культур, які категорично заборонено висаджувати на тому самому місці. Проте існують важливі правила, які допоможуть уникнути виснаження ґрунту та розвитку небезпечних хвороб.

Скільки років можна садити огірки на одній грядці

За сприятливих умов огірки можна вирощувати два роки поспіль, а іноді навіть три сезони на одній ділянці. Але це можливо лише тоді, коли протягом попередніх років рослини не хворіли, не потерпали від масового ураження шкідниками та давали стабільно високий урожай.

Якщо ж на грядці з’являлися грибкові захворювання, коренева гниль, борошниста роса чи інші інфекції, місце для посадки краще змінити вже наступного сезону.

Реклама

Чому небажано постійно вирощувати огірки на одному місці

Головна причина — поступове виснаження землі. Огірки активно споживають поживні речовини, особливо калій, азот і фосфор. Якщо висаджувати їх на тому самому місці багато років поспіль, ґрунт втрачає родючість.

Окрім цього, у землі накопичуються:

збудники грибкових захворювань;

личинки шкідників;

патогенні мікроорганізми, характерні саме для гарбузових культур.

У результаті рослини починають слабше рости, частіше хворіють, а кількість і якість плодів помітно знижуються.

Коли можна залишити огірки на старій грядці

Повторна посадка допустима, якщо виконуються кілька важливих умов:

Реклама

торік рослини були здоровими;

урожай був рясним;

восени або навесні ґрунт удобрили компостом чи перегноєм;

землю регулярно розпушували та підживлювали;

на ділянці не було серйозних спалахів грибкових інфекцій.

У такому випадку огірки можуть добре плодоносити ще один сезон без істотної втрати врожайності.

Як відновити ґрунт після огірків

Якщо можливості перенести грядку немає, землю варто правильно підготувати.

Для цього рекомендується:

внести перегній або добре перепрілий компост;

посіяти сидерати після завершення сезону;

додати деревний попіл;

регулярно розпушувати землю;

замінити верхній шар ґрунту в теплиці, якщо це можливо.

Такі заходи допомагають відновити запас поживних речовин і зменшують ризик накопичення хвороботворних організмів.

Реклама

Після яких культур найкраще садити огірки

Найкращими попередниками для огірків вважаються:

картопля;

цибуля;

часник;

капуста;

бобові культури;

сидерати.

Натомість після кабачків, гарбузів, динь і кавунів висаджувати огірки небажано, адже ці рослини мають спільні хвороби та шкідників.

Дотримання правил сівозміни залишається одним із найефективніших способів отримати щедрий урожай. Якщо рослини були здоровими, огірки можна залишити на тому самому місці ще на один-два роки. Але за найменших ознак виснаження ґрунту чи появи хвороб грядку краще змінити, а землю — відновити за допомогою органічних добрив і сидератів. Саме такий підхід дозволяє зберегти родючість ґрунту та стабільно збирати великі, соковиті огірки.

FAQ

Чи можна садити огірки на одному місці два роки поспіль?

Реклама

Так. Якщо попереднього сезону рослини були здоровими, не уражалися хворобами та дали хороший урожай, огірки можна вирощувати на тій самій грядці два роки поспіль. Водночас важливо відновити родючість ґрунту за допомогою органічних добрив і регулярно підживлювати рослини.

Що посадити після огірків наступного року?

Після огірків добре ростуть цибуля, часник, буряк, морква, картопля, бобові культури та зелень. Вони допомагають ефективніше використовувати поживні речовини ґрунту та зменшують ризик накопичення характерних для огірків хвороб і шкідників.

Новини партнерів