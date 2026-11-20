Як зменшити витрати електрики під час прання / © pexels.com

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Вартість одного циклу прання залежить не лише від тарифу на електроенергію, а й від температури води, тривалості програми, завантаження та класу енергоефективності пральної машини. Найбільше електрики зазвичай витрачається на нагрівання води, тому прання за 30–40 °C часто обходиться дешевше, ніж за 60 °C. За тарифом, який діє в Україні в листопаді 2026 року, електроенергія для більшості побутових споживачів коштує 4,32 грн за 1 кВт·год. Уряд продовжив його дію до 30 квітня 2027 року. Отже, навіть кількагодинне прання зазвичай обходиться лише у кілька гривень, точна сума залежить від моделі та обраної програми.

Скільки електроенергії споживає пральна машина за одне прання

У сучасних пральних машин середнє споживання електроенергії на програмі «Еко 40–60» часто становить приблизно 0,4–0,8 кВт·год за цикл. Проте конкретні показники відрізняються залежно від моделі та кількості білизни.

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Наприклад, на офіційному сайті виробника Gorenje для однієї з моделей зазначено споживання 0,472 кВт·год за цикл програми «Еко 40–60». В інструкції до пральної машини Samsung наведені інші показники: близько 0,6 кВт·год за прання за 40 °C і 0,75 кВт·год за 60 °C за визначених умов випробування.

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Отже, орієнтовне споживання може бути таким:

економна програма — 0,4–0,5 кВт·год;

звичайне прання за 40 °C — 0,5–0,7 кВт·год;

прання за 60 °C — 0,7–0,9 кВт·год і більше;

інтенсивні програми з нагріванням води — можуть потребувати ще більше електроенергії.

Це приблизні орієнтири, а не універсальні норми. Точні дані для конкретної моделі можна знайти в інструкції або на енергетичній етикетці.

Скільки коштує один цикл прання за тарифом 4,32 грн

У листопаді 2026 року побутові споживачі в Україні оплачують електроенергію за тарифом 4,32 грн за кВт·год. Кабінет Міністрів продовжив дію цієї ціни до 30 квітня 2027 року.

Якщо помножити споживання пральної машини на тариф, отримаємо такі суми:

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0,4 кВт·год — приблизно 1,73 грн;

0,5 кВт·год — 2,16 грн;

0,6 кВт·год — 2,59 грн;

0,7 кВт·год — 3,02 грн;

0,8 кВт·год — 3,46 грн;

0,9 кВт·год — 3,89 грн.

Таким чином, одне звичайне прання найчастіше обходиться приблизно у 2–4 гривні за електроенергію. Якщо прати щодня, за місяць набереться орієнтовно 60–120 грн, залежно від кількості циклів та вибраних режимів.

Важливо враховувати, що це лише витрати на електрику. Вода, мийні засоби та інші побутові витрати до розрахунку не входять.

Скільки коштує година роботи пральної машини

Тривалість програми не дає змоги точно визначити витрати на електроенергію. Наприклад, прання може тривати три години, але нагрівання води відбувається переважно на початку циклу. Під час подальшого обертання барабана та полоскання споживання може бути значно нижчим.

Якщо програма триває 2,5 години, а за весь цикл машина використала 0,5 кВт·год, загальна вартість становитиме 2,16 грн. Умовно це близько 86 копійок за годину, але фактичне споживання нерівномірне, тому вважати цю суму постійною погодинною ціною неправильно.

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Щоб дізнатися реальні витрати, можна скористатися побутовим лічильником електроенергії, який показує споживання окремого приладу.

Як зменшити витрати електрики під час прання

Найпростіший спосіб заощадити — не встановлювати високу температуру без потреби. Нагрівання води є одним із найбільш енерговитратних етапів роботи пральної машини. Якщо речі не мають складних забруднень, часто достатньо програми за нижчої температури.

Також варто повністю, але без перевантаження заповнювати барабан, використовувати режим «Еко» та регулярно очищати фільтр. Не потрібно запускати машину заради кількох речей, якщо їх можна випрати разом із наступним завантаженням.

Під час вибору нової техніки звертайте увагу на енергетичну етикетку. За правилами Європейського Союзу на ній зазначають споживання електроенергії за 100 циклів програми «Еко 40–60». Щоб дізнатися витрати за одне прання, це число потрібно поділити на 100.

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