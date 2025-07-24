Скільки треба мати грошей, щоб вважатися багатою людиною: пояснення експертів

Скільки треба мати грошей, щоб вважатися багатим / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

За результатами щорічного опитування «Сучасне багатство», яке проводить фінансова компанія Charles Schwab, щоб вас вважали заможною людиною 2025 року, потрібно мати принаймні 2,3 мільйона доларів. Це менше, ніж торік, коли поріг багатства становив 2,5 мільйона. А для того, щоб почуватися фінансово комфортно, американці вважають, що близько 839 тисяч доларів буде цілком достатньо. Про це пише ресурс news.finance.ua.

Які результати дослідження

В опитування взяли участь понад 2000 дорослих громадян США віком від 21 до 75 років. Дослідники розділили відповіді залежно від покоління, що дозволило краще зрозуміти очікування людей різного віку.

Скільки потрібно мати грошей, щоб вважатися багатою людиною:

Реклама

Покоління Z (люди віком 21-27 років) — $1,7 млн.

Міленіали (28-43 роки) — $2,1 млн.

Покоління X (44-59 років) — $2,1 млн.

Бебі-бумери (60-75 років) — $2,8 млн.

А скільки вистачить для відчуття фінансового комфорту:

Покоління Z — $329 тис.

Міленіали — $847 тис.

Покоління X — $783 тис.

Бумери — $943 тис.

Дослідження показало, що сучасні американці не зводять багатство виключно до грошей. На запитання, що для них означає бути багатими, респонденти відповіли:

45% — щастя.

44% — кількість грошей на рахунку.

37% — фізичне здоров’я.

32% — психічне здоров’я.

24% — якість особистих стосунків.

24% — життєвий досвід.

20% — особисті досягнення.

18% — наявність вільного часу.

17% — матеріальні речі.

Цікаво, що найоптимістичнішими виявились представники покоління Z, 43% з них вважають себе вже багатими. Натомість серед бебі-бумерів так відповіли лише 20%.