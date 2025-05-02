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Скільки треба смажити рибу й морепродукти на мангалі, щоб вони були соковитими та ніжними
Любителям смажити продукти на відкритому вогні професійні кухарі пояснили, скільки часу треба для того, щоб приготувати рибу й морепродукти, і вони не стали сухими.
За словами професійних кухарів, приготування морепродуктів і риби на вогні вимагає делікатного підходу. Адже їх можна перетримати чи недосмажити, що однаково негативно впливає на смакові властивості готових страв.
Експерти говорять, що найголовніше — це не перетримати продукти на вогні. Рибі й морепродуктам досить 10 хвилин, щоб вони були соковитими й ніжними всередині та з хрумкою скоринкою зовні.
Особливо уважно треба ставитися до приготування червоних видів риби. Стейки треба класти на мангал тоді, коли буде слабкий жар, посмажити до золотавої скоринки та знімати з вогню. Тоді риба не втратить свого соку, інакше вона вийде сухою та несмачною.
З морепродуктами така сама історія. Вони готуються дуже швидко, потім їх треба так само швидко зняти з вогню, інакше страва втратить свою ніжність і стане гумовою.