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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

Скільки треба смажити рибу й морепродукти на мангалі, щоб вони були соковитими та ніжними

Любителям смажити продукти на відкритому вогні професійні кухарі пояснили, скільки часу треба для того, щоб приготувати рибу й морепродукти, і вони не стали сухими.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Скільки треба готувати рибу й морепродукти на мангалі

Скільки треба готувати рибу й морепродукти на мангалі / © www.freepik.com/free-photo

За словами професійних кухарів, приготування морепродуктів і риби на вогні вимагає делікатного підходу. Адже їх можна перетримати чи недосмажити, що однаково негативно впливає на смакові властивості готових страв.

Експерти говорять, що найголовніше — це не перетримати продукти на вогні. Рибі й морепродуктам досить 10 хвилин, щоб вони були соковитими й ніжними всередині та з хрумкою скоринкою зовні.

Особливо уважно треба ставитися до приготування червоних видів риби. Стейки треба класти на мангал тоді, коли буде слабкий жар, посмажити до золотавої скоринки та знімати з вогню. Тоді риба не втратить свого соку, інакше вона вийде сухою та несмачною.

З морепродуктами така сама історія. Вони готуються дуже швидко, потім їх треба так само швидко зняти з вогню, інакше страва втратить свою ніжність і стане гумовою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
96
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