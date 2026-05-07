Скільки треба сипати кави на одну чашку, щоб напій вийшов ідеальним: пояснення експертів

Як правильно заварювати каву

Багато людей додають каву на око, навіть не підозрюючи, що саме пропорції визначають смак напою. Надто мала кількість кави робить її водянистою і слабкою, а занадто велика — гіркою та важкою для шлунку. Саме тому професійні баристи завжди дотримуються чітких співвідношень води і меленої кави. Правильна кількість дозволяє розкрити аромат зерен і отримати по-справжньому насичений та збалансований смак.

Яка кількість кави на чашку напою вважається ідеальною

Експерти радять використовувати приблизно 7-9 грамів меленої кави на 150-180 мл води. Це приблизно одна чайна ложка з гіркою чи дві без гірки. Саме така пропорція дозволяє отримати напій із насиченим ароматом, м’яким смаком і приємною міцністю.

Для більшої чашки — на 250 мл, кількість кави варто збільшити до 12-15 грамів. Якщо ж насипати менше, кава буде прісною на смак і не розкриє свого аромату.

Чому не варто сипати занадто багато кави

Багато хто помилково думає, що велика кількість кави зробить напій кращим. Насправді надлишок меленої кави часто призводить до надмірної гіркоти. Окрім того, дуже міцна кава може подразнювати шлунок і викликати неприємні відчуття.

Варто зазначити, що якість води також має значення. Навіть найдорожча кава не буде смачною, якщо використовувати неправильну воду. Баристи радять брати м’яку очищену воду без стороннього запаху. Також важлива температура: окріп псує каву, тому ідеальною вважається вода температурою приблизно 90°C.

Як зробити смак кави ще кращим

Щоб кава вийшла максимально ароматною, зерна бажано молоти безпосередньо перед приготуванням. Також важливо не залишати готовий напій надовго на плиті або в турці, адже це погіршує смак і робить його більш гірким.

У кав’ярнях часто дотримуються співвідношення 1:15 або 1:16. Це означає, що на 1 грам кави беруть приблизно 15-16 мл води. Саме така формула вважається найбільш збалансованою для більшості сортів кави.

