Скільки води має пити собака і коли спрага стає небезпечним симптомом

Собака / © pexels.com

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У нормі собака випиває близько 40–60 мілілітрів води на кожен кілограм маси тіла на добу. У спеку, після активних прогулянок або фізичних навантажень цей показник може зростати. Однак якщо домашній улюбленець раптом почав постійно пити значно більше, ніж зазвичай, це може свідчити про проблеми зі здоров’ям.

ПРо це повідомив AKC.

Ветеринари пояснюють, що надмірну спрагу у собак називають полідипсією. Найчастіше вона супроводжується поліурією — збільшенням кількості сечовипускань. За словами фахівців, у багатьох випадках причиною стає захворювання, яке спочатку змушує організм втрачати більше рідини із сечею, а вже потім провокує сильну спрагу.

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Експерти зазначають, що технічно про полідипсію зазвичай говорять тоді, коли собака випиває понад 100 мілілітрів води на кілограм ваги щодня. Водночас приводом для занепокоєння може бути й менше збільшення споживання води, якщо воно суттєво відрізняється від звичних показників конкретної тварини.

Власникам радять звертати увагу на будь-які зміни у поведінці улюбленця. Тривожними сигналами можуть бути ситуації, коли миску доводиться наповнювати частіше, собака починає шукати воду в незвичних місцях, частіше проситься на вулицю або раптом починає мочитися вдома.

Також надмірна спрага нерідко супроводжується іншими симптомами. Серед них — млявість, втрата ваги, блювання, діарея, задишка та зміни апетиту.

За словами ветеринарів, причин полідипсії може бути понад 30. Найчастіше вона пов’язана з цукровим діабетом, хворобою Кушинга та хронічними захворюваннями нирок. Також надмірне споживання води може виникати через підвищений рівень кальцію в крові, захворювання печінки, інфекції матки у самок, інфекції сечовивідних шляхів або як побічний ефект деяких ліків.

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Рідше проблема може бути пов’язана з поведінковими особливостями. Так звана психогенна полідипсія іноді трапляється у молодих, тривожних, стресованих або надто активних собак, які починають пити більше води без фізіологічної потреби.

Для встановлення причини ветеринар збирає інформацію про зміни в поведінці тварини та призначає обстеження. Зазвичай початкова діагностика включає загальний аналіз крові, біохімічне дослідження та аналіз сечі. За потреби можуть проводитися додаткові тести.

Фахівці наголошують, що самостійно обмежувати доступ собаки до води не можна. Це може призвести до зневоднення та порушення водно-сольового балансу. Ветеринари рекомендують звертатися по допомогу одразу після появи незвичних змін, адже раннє виявлення проблеми значно підвищує шанси на успішне лікування та допомагає уникнути серйозних ускладнень.

Нагадаємо, хвіст є одним із головних інструментів спілкування собак. Раніше ми повідомляли, які його рухи можуть свідчити не про дружелюбність, а про тривогу чи напруження.

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