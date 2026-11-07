Скільки потрібно пити води щодня / © Credits

Реклама

Потреби людського організму у воді відрізняються залежно від віку, і цьому є наукове підґрунтя. Скільки насправді потрібно випивати води щодня — розібрались вчені.

Угорське видання Házipatika наводить точні цифри, переказуючи науковий висновок Європейського агентства з безпечності харчових продуктів. Загалом, для жінок загальна добова кількість становить 2000 мл, для чоловіків — 2500 мл, а для дітей значення змінюються з віком. Важливий нюанс: у добові норми входить не лише «чиста» вода, її слід враховувати також з інших напоїв та продуктів.

Реклама

«Рекомендація EFSA враховує не лише рідину, яку ми випиваємо: до загального надходження води входить вода як із напоїв, так і з їжі», — пояснює видання.

Реклама

У немовлят добову потребу покривають передусім молоко чи суміш

Наймолодшим дітям кількість визначають з урахуванням маси тіла. Для немовлят 0–6 місяців орієнтир становить 100–190 мл на кілограм за добу. Слід врахувати, що йдеться переважно про воду, яка міститься у грудному молоці або сумішах, якими годують малюка.

Здоровим дітям цього віку, які отримують належне вигодовування, зазвичай не потрібна додаткова вода навіть у спеку. Суміш готують із тією кількістю води, яку передбачає інструкція.

Для немовлят 6–12 місяців загальний орієнтир — 800–1000 мл за добу, включно з водою в молоці, суміші та прикормі. Коли приблизно від шести місяців починається прикорм, із їжею можна пропонувати невеликі кількості води. Молоко чи суміш і надалі залишаються важливими джерелами рідини.

Від року до дорослого віку потреба змінюється

У старших дітей добові значення поступово зростають, а від дев’яти років у таблиці окремо наведені орієнтири для дівчат і хлопців. Усі цифри нижче — загальне надходження води з їжі та напоїв за добу.

Реклама

Вік або група Загальна кількість води за добу Діти 1–2 років 1100–1200 мл Діти 2–3 років 1300 мл Діти 4–8 років 1600 мл Дівчата 9–13 років 1900 мл Хлопці 9–13 років 2100 мл Дівчата й жінки від 14 років 2000 мл Хлопці й чоловіки від 14 років 2500 мл Вагітні 2300 мл Жінки, які годують грудьми 2700 мл

Ці значення розраховані на здорових людей за помірної температури та середньої фізичної активності. На індивідуальну потребу впливають також розміри тіла. Спека, гарячка, блювання, діарея та посилені навантаження можуть її збільшувати; за деяких хвороб лікар, навпаки, обмежує споживання рідини, тож таблиця не замінює персональних призначень.

У старшому віці спрага може слабшати

Потреба в рідині не завжди дає про себе знати сильною спрагою. У літніх людей це відчуття може слабшати, водночас вони, як і немовлята, вразливіші до зневоднення.

Нестача рідини може проявлятися сухістю в роті, головним болем, утомою, запамороченням, зменшенням кількості та потемнінням сечі. Важке зневоднення загрожує кровообігу й роботі нирок.

Проте більше води не завжди означає краще. Дуже велика її кількість за короткий час може перевищити здатність нирок виводити надлишок і небезпечно знизити концентрацію натрію в крові. Цей стан називають гіпонатріємією.

Реклама

Суп, чай і фрукти теж входять у добову кількість

Підрахунок не закінчується на звичайній чи газованій воді. До загального надходження також входять несолодкі фруктові й трав’яні чаї, чорний і зелений чай, кава в помірній кількості, молоко та рослинні напої без доданого цукру.

Воду організм також отримує з супами, огірками, помідорами, кавуном та апельсинами. Більшу частину рідини видання радить отримувати з води, але й те, що було в тарілці, вже робить свій внесок у добову кількість.

Нагадаємо, раніше ми писали, як зберігати воду довгий час в умовах надзвичайних ситуацій. Просто набрати воду в перші-ліпші пляшки недостатньо, адже без правильної тари та обробки вона швидко зіпсується.

Новини партнерів

Новини партнерів