Вихідні дні в Україні: чи будемо відпочивати на Різдво та Новий рік / © pexels.com

Додаткові святкові відгули на Різдво (25 грудня, четвер) та Новий рік (1 січня, четвер) скасовані через воєнний стан. Передноворічний день 31 грудня (середа) також робочий, тож передсвяткових скорочених днів не передбачено.

Проте, роботодавці можуть надавати відгули, відпустку за власний рахунок або скорочувати робочий день, проте це вирішується індивідуально відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Експерти радять українцям заздалегідь планувати відпустки та особисті справи, адже традиційних додаткових вихідних на святкові дні не буде. Це стосується як великих компаній, так і малих підприємств, оскільки уряд визначив чіткий графік робочих та вихідних днів для всіх галузей.

Попри це, багато роботодавців намагаються йти назустріч співробітникам, пропонуючи альтернативні варіанти відпочинку, наприклад, компенсаційні вихідні після свят або гнучкий графік роботи. Тож навіть у складних умовах українці зможуть організувати свій відпочинок та особистий час.