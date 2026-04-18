- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 99
- Час на прочитання
- 2 хв
Скільки вихідних у травні 2026 року: повний календар святкових і додаткових днів відпочинку в Україні
Травень — це період стрімкого потепління, коли природа остаточно прокидається, а погода зазвичай тішить теплом і сонячними днями. Саме в цей час особливо зростає бажання більше відпочивати, проводити час на свіжому повітрі та планувати поїздки.
Багато українців заздалегідь планують на травень 2026 року короткі подорожі, виїзди на природу, прогулянки та відпочинок із родиною. Водночас традиційно виникає питання — чи будуть у цьому місяці додаткові вихідні та святкові дні в Україні.
Чи будуть додаткові вихідні у травні 2026 року
Хоча 2026 року 1 і 8 травня припадають на п’ятницю, тож у багатьох українців закономірно виникає запитання: чи будуть ці дні вихідними.
Коротко: 1 і 8 травня 2026 року в Україні не будуть додатковими вихідними днями.
Попри те, що це традиційні державні свята — День праці (Міжнародний день праці) та День пам’яті та перемоги над нацизмом, під час дії воєнного стану в Україні офіційний календар святкових і неробочих днів не застосовується. Зокрема, норми статті 73 Кодексу законів про працю України, яка регулює святкові та вихідні дні, тимчасово не діють.
Вихідні дні: 2 і 3, 9 і 10, 16 і 17, 23 і 24, 30 і 31 травня.
Робочі дні: 1, 2-8, 11-15, 18-22, 25-29 травня.
Таким чином, в травні в українців буде 10 вихідних і 21 робочий день.
Календар свят у травні 2026 року
1 травня — День праці;
3 травня — Вcесвітній день свободи друку (преси);
7 травня — День радіо;
8 травня — День пам’ятіта перемоги над нацизмом; Міжнародний день Червоного Хреста;
10 травня — День матері;
12 травня — Всесвітній день медичних сестер;
15 травня — Міжнародний день сімей;
16 травня — День Європи; День науки;
17 травня — Всеукраїнський день працівників культури; День пам’ятi жертв політичних репресій; День молодіжних тa дитячих громадських організацій; Всесвітній день пам’ятi людей, померлих від СНІДу; Всесвітній день електрозв’язку тa інформаційного суспільства;
18 травня — Міжнародний день музеїв;
19 травня — Міжнародний день боротьби iз гепатитами;
20 травня — День банківських працівників; Всесвітній день метролога; Всесвітній день лікаря-травматолога;
21 травня — Вcесвітній день культурної різноманітності в iм’я діалогу і розвитку;
22 травня — Міжнародний день біологічної різноманітності;
23 травня — Свято Героїв;
24 травня — День слов’янської писемності тa культури;
25 травня — День філолога;
28 травня — День прикордонника;
29 травня — День зварювальника;
29 травня — Міжнародний день миротворців ООН;
30 травня — День працівників видавництв, поліграфії тa книгорозповсюдження;
31 травня — День хіміка; День Києва; Всесвітній день без тютюну.