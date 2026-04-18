Скільки вихідних у травні 2026 року: повний календар святкових і додаткових днів відпочинку в Україні

Багато українців заздалегідь планують на травень 2026 року короткі подорожі, виїзди на природу, прогулянки та відпочинок із родиною. Водночас традиційно виникає питання — чи будуть у цьому місяці додаткові вихідні та святкові дні в Україні.

Чи будуть додаткові вихідні у травні 2026 року

Хоча 2026 року 1 і 8 травня припадають на п’ятницю, тож у багатьох українців закономірно виникає запитання: чи будуть ці дні вихідними.

Коротко: 1 і 8 травня 2026 року в Україні не будуть додатковими вихідними днями.

Попри те, що це традиційні державні свята — День праці (Міжнародний день праці) та День пам’яті та перемоги над нацизмом, під час дії воєнного стану в Україні офіційний календар святкових і неробочих днів не застосовується. Зокрема, норми статті 73 Кодексу законів про працю України, яка регулює святкові та вихідні дні, тимчасово не діють.

Вихідні дні: 2 і 3, 9 і 10, 16 і 17, 23 і 24, 30 і 31 травня.

Робочі дні: 1, 2-8, 11-15, 18-22, 25-29 травня.

Таким чином, в травні в українців буде 10 вихідних і 21 робочий день.

Календар свят у травні 2026 року

