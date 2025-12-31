ТСН у соціальних мережах

Скільки зараз коштує мідь в Україні та чому вона здорожчала

Ціни на мідь продовжують зростати

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Скільки коштує мідь

Скільки коштує мідь

Мідь — це метал, який ми зустрічаємо буквально всюди: від старих дротів у коморі до складних елементів опалення та побутової техніки. Через свою високу електропровідність та стійкість вона стала незамінною в сучасному світі. Багатьох українців сьогодні цікавить, чому вартість цього металу останнім часом б’є рекорди та скільки можна отримати, здавши мідний брухт.

Скільки зараз платять за мідь в Україні

Варто розуміти, що для більшості з нас мідь — це насамперед металобрухт. Ціна на неї не є фіксованою і залежить від багатьох факторів: регіону, віддаленості від великих переробних заводів та, звісно, чистоти самого металу. За даними профільних ресурсів та пунктів прийому вторсировини, середня вартість кілограма міді в різних областях України виглядає приблизно так:

  • Київ та область: ціни коливаються від 240 до 350 грн;

  • Вінниччина: у середньому можна отримати 320–345 грн;

  • Запоріжжя: пункти прийому пропонують близько 317–370 грн;

  • Харківська область: за чистий метал часто дають від 350 до 390 грн;

  • Дніпро та область: тут зафіксовані одні з найвищих показників — до 396 грн за кілограм.

Ці цифри постійно змінюються, тому перед поїздкою до пункту прийому краще уточнити актуальний тариф телефоном.

Чому ціни стрімко пішли вгору

Зростання вартості міді в Україні — це не випадковість, а відображення глобальних процесів. По-перше, світовий ринок переживає справжній бум: у 2025 році ціна на міжнародних біржах сягнула позначки у 13 тисяч доларів за тонну. Оскільки українські підприємства працюють у межах глобальної економіки, внутрішні ціни автоматично підтягуються до світових.

По-друге, мідь стала критично важливою для «зеленої» енергетики та виробництва електромобілів. Попит на неї зростає швидше, ніж можливості видобутку. Нові родовища відкриваються рідко, а старі поступово виснажуються. У таких умовах вторинна сировина (той самий брухт) стає надзвичайно цінним ресурсом для промисловості.

Що варто знати звичайному споживачеві

Висока ціна на мідь має дві сторони медалі. З одного боку, якщо у вас накопичилися старі кабелі чи деталі, зараз ідеальний час, щоб вигідно їх здати. Найбільше цінується чиста мідь — без ізоляції, слідів паяння чи інших домішок. Порівняння цін у різних пунктах прийому допоможе знайти найбільш привабливу пропозицію.

З іншого боку, здорожчання цього металу неминуче веде до зростання цін на товари, де він використовується. Це стосується електропроводки, кондиціонерів, холодильників та багатьох будівельних матеріалів.

Отже, мідь сьогодні — це не просто метал, а важливий фінансовий показник. Її висока вартість в Україні (від 240 до 400 грн за кг) зумовлена світовим дефіцитом, і поки що передумов для значного зниження ціни не спостерігається.

