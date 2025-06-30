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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Скільки зберігається м’ясо в морозильній камері: експерти розповіли, через який час воно втрачає свої смакові й корисні властивості

Експерти розповіли, що буде, якщо “перетримати” м’ясо в морозильній камері рік або два.

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Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Скільки зберігається м'ясо в морозильній камері

Скільки зберігається м’ясо в морозильній камері / © Pixabay

Морозильна камера допомагає нам зберігати продукти свіжими більш тривалий час, ніж холодильник. Проте дуже важливо враховувати одне “але” — кожен продукт має свої терміни зберігання. Якщо їх не дотримуватися, він втратить свої корисні та смакові властивості.

Спираючись на інформацію від Міністерства соціального господарства США, в сюжеті “Сніданку з 1+1” розповіли, що хоча заморожені продукти дійсно довго не псуються, все ж не варто тримати їх у морозилці надто довго.

Щодо м’яса існують чіткі рекомендації, як довго воно може зберігатися в морозильній камері. Тут усе залежить від виду. Так, свинина може лежати до одного року, яловичина, індичка чи курятина — близько 9 місяців, а ось фарш краще використати протягом 4 місяців.

Якщо ви вже піддали продукти термічному обробленню, тоді термін зберігання скорочується. Наприклад, готове м’ясо можна зберігати не більше 3 місяців.

Що станеться з м’ясом, якщо “забути” про нього на довший термін:

  • погіршення якості — довготривале зберігання з морозильній камері може призвести до “виморожування” м’яса, тобто волога випарується, а сам продукт стане більш жорстким і сухим;

  • зміна кольору — якщо м’ясо буде довго лежати в морозилці, воно може стати темнішим чи сірішим через окислення;

  • вбирання запахів — продукт може увібрати в себе запахи з морозильної камери, що вплине на його смак.

Скільки часу можна зберігати в морозильній камері інші продукти:

  • фрукти (крім цитрусових) — близько 1 року;

  • овочі — до одного року;

  • молоко — не більше пів року;

  • масло — 9 місяців;

  • цитрусові — три місяці;

  • нежирна риба — не більше 6 місяців;

  • жирна риба — до трьох місяців;

  • морозиво — 2 місяці;

  • консерви (морепродукти) — 2 місяці;

  • кисломолочний сир — до 1 місяця.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1010
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