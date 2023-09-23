Скинете зайві 10 років: цей макіяж миттєво робить обличчя молодшим

Спеціалісти стверджують, що використання тонального крему чи бази з легким сяючим ефектом допомагає надати шкірі обличчя молодості і здорового блиску. Також це приховує дрібні зморшки та інші нерівності.

Хайлайтер потрібно наносити на ділянки вилиць, які виступають, кінчик підборіддя, зону чола, яка виступає, та верхню губу. Так ви зможете створити ефект сяйва та зробити обличчя більш яскравим. Головне в цій справі — не переборщити. Все повинно виглядати максимально природно і натурально.

Вибираючи рум'яна, звертайте увагу на рожево-персикові відтінки з осяйним чи сатиновим фінішом. Губну помаду краще використовувати нюдових кольорів.

Щоб додати очам виразності і підкреслити їх форму, допоможе тонка лінія підводки вздовж верхньої повіки. Вона додатково зробить погляд молодшим візуально. Підкреслені, але природні за формою брови, роблять образ естетичнішим, а обличчя більш молодим.

Додайте у внутрішній кутик ока трішки світлих тіней чи блиску, а на повіки нанесіть матові тіні підрового відтінку. Так ви створите м'який і доглянутий вигляд.

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