Чим підживити магнолію навесні / © www.freepik.com/free-photo

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Магнолії цінують за прекрасні квіти, така рослина стане окрасою будь-якої клумби чи саду. Та щоб підтримати здоров’я рослини у період цвітіння, їй необхідне правильне підживлення. І не варто купувати якісь дорогі спеціальні добрива, все що треба, обов’язково знайдеться на вашій кухні.

Чим найкраще підживити магнолію у період квітіння

Професійні садівники вважають, що найкращим та найефективнішим добривом для магнолії буде звичайна кавова гуща, і ось чому. Цей доступний продукт містить цілий комплекс корисних речовин — азот, калій, фосфор і магній. Ці мінерали відіграють ключову роль у процесі ділення клітин, що сприяє активному росту і розвитку магнолій.

До того ж, кавова гуща збагачує ґрунт та поліпшує його структуру. Таке підживлення зробить землю більш пухкою, що сприятливо позначиться на кореневій системі магнолії. Також відходи кави стимулюють розвиток корисних мікроорганізмів, які допомагають рослині засвоювати поживні речовини з ґрунту.

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Щоб підживити магнолії, треба рівномірно розсипати по склянці кавової гущі під кожним кущем та обережно перемішати з верхнім шаром землі. Після внесення підживлення магнолії необхідно полити, щоб рослина швидше засвоїла всі поживні речовини.