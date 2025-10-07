Махрові рушники з часом втрачають м’якість, стають жорсткими й неприємними на дотик. Багато хто викидає їх і купує нові. Однак є гарна новина: навіть дуже старі рушники можна повернути до життя, зробивши їх такими ж пухнастими, як у п’ятизірковому готелі. І для цього не потрібно витрачати гроші на спеціальну хімію, достатньо буде кількох копійчаних продуктів.

Харчова сода — природний пом’якшувач і дезодорант. Додайте склянку соди просто в барабан під час прання. Вона видаляє залишки миючих засобів, неприємні запахи та бактерії, роблячи тканину свіжою і приємною на дотик. Крім того, сода пом’якшує воду, тому рушники стають ще ніжнішими. Це старий лайфгак, який не втрачає актуальності й сьогодні.

Оцет замість кондиціонера. Звичайний столовий оцет — справжній рятівник для текстилю. Половини склянки достатньо, щоб прибрати залишки прального порошку, які «забивають» волокна. Завдяки цьому рушники стають ніжнішими, не втрачають кольору й довше зберігають свіжість. До того ж, оцет нейтралізує запахи, залишаючи лише чистоту.

Не перевантажуйте пральну машинку — рушникам потрібно простір. Багато господинь намагаються заощадити час і кидають усі рушники одразу, але це — найголовніша помилка. Коли барабан переповнений, вода і засоби для прання не проникають у волокна, тому тканина стає жорсткою. Краще завантажити машинку лише на 2/3, тоді рушники добре виперуться, а результат буде, як після професійного очищення.