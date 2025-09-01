Як замаскувати сивину без фарби / © pixabay.com

Сивина з часом з’являється у кожної жінки, і її хочеться одразу замаскувати. Однак часті фарбування у салоні хоч і допомагають приховати срібло у волоссі, але псують його стан: пасма стають сухими, ламкими та тьмяними. Втім, є прекрасна альтернатива хімічним фарбам — домашній засіб із простих натуральних компонентів, який допоможе зробити волосся темнішим і здоровішим.

Як приготувати фарбувальну суміш від сивини власноруч

Інгредієнти:

1 склянка води;

1 ст. л. меленої кави;

1 ст. л. гвоздики;

3 лаврових листки.

Спосіб приготування:

У невеликій каструлі змішайте воду, гвоздику та лавровий лист. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і проваріть 5 хвилин. Зніміть з плити й дайте відвару охолонути. Процідіть його, щоб видалити залишки спецій. Додайте мелений каву та ретельно перемішайте.

Як правильно зафарбовувати сивину домашнім засобом

Нанесіть приготований відвар на корені волосся, особливо на ділянки із сивиною. Масажними рухами втирайте маску у шкіру голови. Одягніть поліетиленову шапочку та накрийте рушником для теплового ефекту. Залиште на 1 годину, після чого змийте теплою водою.

Який результат такого фарбування? За регулярного використання така маска допомагає затемнити сиве волосся, надати йому блиску та сили. Це простий і безпечний спосіб підтримувати красу своїх локонів без хімічних барвників.