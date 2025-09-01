ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

Склянку домашнього засобу на сивину — і про сріблясте волосся можна забути назавжди

Як замаскувати сивину вдома без фарбування: простий домашній засіб із кількох інгредієнтів допоможе надати волоссю темний відтінок і здоровий блиск.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як замаскувати сивину без фарби

Як замаскувати сивину без фарби / © pixabay.com

Сивина з часом з’являється у кожної жінки, і її хочеться одразу замаскувати. Однак часті фарбування у салоні хоч і допомагають приховати срібло у волоссі, але псують його стан: пасма стають сухими, ламкими та тьмяними. Втім, є прекрасна альтернатива хімічним фарбам — домашній засіб із простих натуральних компонентів, який допоможе зробити волосся темнішим і здоровішим.

Як приготувати фарбувальну суміш від сивини власноруч

Інгредієнти:

  • 1 склянка води;

  • 1 ст. л. меленої кави;

  • 1 ст. л. гвоздики;

  • 3 лаврових листки.

Спосіб приготування:

  1. У невеликій каструлі змішайте воду, гвоздику та лавровий лист.

  2. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і проваріть 5 хвилин.

  3. Зніміть з плити й дайте відвару охолонути.

  4. Процідіть його, щоб видалити залишки спецій.

  5. Додайте мелений каву та ретельно перемішайте.

Як правильно зафарбовувати сивину домашнім засобом

  1. Нанесіть приготований відвар на корені волосся, особливо на ділянки із сивиною.

  2. Масажними рухами втирайте маску у шкіру голови.

  3. Одягніть поліетиленову шапочку та накрийте рушником для теплового ефекту.

  4. Залиште на 1 годину, після чого змийте теплою водою.

Який результат такого фарбування? За регулярного використання така маска допомагає затемнити сиве волосся, надати йому блиску та сили. Це простий і безпечний спосіб підтримувати красу своїх локонів без хімічних барвників.

Дата публікації
Кількість переглядів
148
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie