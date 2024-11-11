Склянка на прання – і одяг сяятиме чистотою: що додати до порошку для виведення застарілих плям

Цей метод не лише екологічний, а й допоможе заощадити кошти на купівлю кондиціонерів і засобів для виведення плям.
Досвідчені господині замість відбілювальних засобів та плямовивідників використовують оцет. Завдяки своїм природним властивостям цей копійчаний засіб може стати чудовою альтернативою дорогим хімічним засобам, і ось чому.
Які переваги використання оцту для прання
- Пом'якшує воду. Жорстка вода стає м’якішою, тому речі добре відпираються, а на машинці не залишається накипу.
- Зберігає колір. Тканини після такого прання не втрачають свого яскравого кольору, а білі речі залишаються бездоганно чистими.
- Усуває неприємні запахи. На відмінно справляється із запахами поту чи їжі, ідеально підходить для прання кухонних рушників.
- Видаляє уїдливі плями. Оцет видаляє навіть застаріле забруднення, жовтизну та сірість.
- Очищує пральну машинку. Регулярне використання оцту запобігає накопиченню накипу на нагрівальному елементі приладу.
- Екологічний. Оцет безпечний для довкілля, оскільки не містить шкідливих речовин.
Як правильно використовувати оцет під час прання
- Для м’якості тканини. Треба додавати 1/2 склянки білого оцту у відсік для кондиціонера під час кожного прання.
- Для видалення плям. Обробіть оцтом усі плями на речах, дайте відпрацювати 5 хвилин і виперіть як зазвичай.
- Для усунення запахів. Перед пранням варто замочити білизну, яка має неприємний запах. Для розчину треба взяти 4 літри теплої води й додати туди склянку оцту, добре розмішайте та опустіть речі. Опісля виперіть звичайним способом.
Як правильно використовувати оцет для прання: додаткові поради
- Використовуйте тільки білий оцет, щоб рідина не пофарбувала тканину.
- Не можна використовуати оцет для прання делікатних тканин – вовни та шовку, він може пошкодити їхню структуру.
- Не варто сипати багато оцту під час прання, бо речі матимуть характерний запах.
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