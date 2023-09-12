Навіщо ставити склянку оцту в холодильник: ви будете здивовані

Чому з'являється неприємний запах у холодильнику?

Поганий запах у холодильнику з’являється з декількох причин. Це може бути через зіпсовані продукти чи нечасте прибирання. Тому, щоб холодильник був чистим і не мав неприродніх запахів, його потрібно регулярно чистити та перебирати продукти, які ви туди кладете. Однак це не завжди допомагає, тому можна скористатися лайфгаком, аби точно позбутися смороду.

Навіщо ставити на ніч склянку оцту в холодильник

Перед застосуванням цього способу потрібно ретельно навести лад у своєму холодильнику. Оцет відомий своїми корисними властивостями завдяки натуральному інгредієнту, що нівелює будь-які неприємні запахи. Також він має очищувальний, відбілюючий та знежирюючий ефекти.

Перед тим, як ставити оцет, потрібно перевірити, що холодильник добре помитий, чи немає бруду на полицях та стінках. Потім слід перебрати всі продукти, щоб не було цвілі та гнилих овочів і фруктів чи прострочених харчів. Переконайтеся, чи не пролилися напої або рідкі кисломолочні продукти. На ретельно вимиту поверхню поставте склянку оцту і залиште на ніч. Вночі не варто відкривати холодильник, щоб оцет «убив» увесь неприємний запах.

Чим ще можна видалити неприємний запах з холодильника?

Запах з холодильника можна також видалити трьома найпопулярнішими народними методами.

Розчином оцту та содою. Така рідина прибере поганий запах з холодильника. Для приготування розчину потрібно 2 столові ложки оцту розвести в одному літрі води і добре протерти холодильник зсередини. Також для кращого ефекту можна поставити трохи соди в тарілці, такий порошок добре поглинатиме неприємні запахи. Щоб сода «працювала», її потрібно міняти раз на місяць. Нашатир. Це дуже добрий та перевірений засіб, щоб прибрати неприємні запахи з холодильника. Потрібно лише змочити ватний диск нашатирним спиртом, а потім потерти всі полиці та ящики в холодильнику. Після протирання, двері слід залишити відкритими, щоб вивітрився запах нашатирного спирту. Продукти. Так, є список продуктів, які вбивають неприємний запах. Житній хліб вбирає в себе поганий запах, так як є природнім адсорбентом. Можна розрізати на частинки і покласти в холодильник картоплю, цибулю чи яблука. Гвоздика, тархун, чебрець, ваніль та базилік – природні спеції, які вбирають аромати.

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