Склянка води може змінити ваше життя: науковці вразили дослідженням

Перші помітні покращення можна очікувати вже через два тижні регулярного дотримання цієї звички.

Вчені одного з німецьких університетів провели експеримент, під час якого з’ясували, що вживання склянки води натщесерце суттєво покращує обмінні процеси в організмі.

Про це пише medical.answer.

Для дослідження було відібрано 20 добровольців – чоловіків та жінок. Їм запропонували щоранку пити 300 мл бутильованої води одразу після пробудження. Протягом кількох тижнів вчені спостерігали за станом учасників і зафіксували значні позитивні зміни.

За результатами експерименту дослідники помітили:

Метаболізм значно покращився, що сприяло швидшому виведенню шлаків і токсинів.

Шкіра стала чистішою: у деяких учасників зникли почервоніння, висипання та лущення.

Волосся набуло здорового вигляду, стало більш міцним та блискучим.

Зміцнився імунітет, що допомагає організму краще протистояти вірусам та інфекціям.

Експерти рекомендують щоранку випивати 300 мл чистої питної води.

Нагадаємо, вода з розмарином дійсно допомагає волоссю. Екстракт покращує ріст волосся, кровообіг шкіри голови, пригнічуючи гормональні зміни, які можуть спричинити випадіння волосся, і діючи як антиоксидант.

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