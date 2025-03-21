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Склянка води може змінити ваше життя: науковці вразили дослідженням

Склянка води може змінити ваше життя: науковці вразили дослідженням

Склянка води натщесерце допомагає очистити організм, покращує стан шкіри та зміцнює імунітет / Фото: pixabay.com

Перші помітні покращення можна очікувати вже через два тижні регулярного дотримання цієї звички.

Вчені одного з німецьких університетів провели експеримент, під час якого з’ясували, що вживання склянки води натщесерце суттєво покращує обмінні процеси в організмі.

Про це пише medical.answer.

Для дослідження було відібрано 20 добровольців – чоловіків та жінок. Їм запропонували щоранку пити 300 мл бутильованої води одразу після пробудження. Протягом кількох тижнів вчені спостерігали за станом учасників і зафіксували значні позитивні зміни.

За результатами експерименту дослідники помітили:

  • Метаболізм значно покращився, що сприяло швидшому виведенню шлаків і токсинів.
  • Шкіра стала чистішою: у деяких учасників зникли почервоніння, висипання та лущення.
  • Волосся набуло здорового вигляду, стало більш міцним та блискучим.
  • Зміцнився імунітет, що допомагає організму краще протистояти вірусам та інфекціям.

Експерти рекомендують щоранку випивати 300 мл чистої питної води.

Нагадаємо, вода з розмарином дійсно допомагає волоссю. Екстракт покращує ріст волосся, кровообіг шкіри голови, пригнічуючи гормональні зміни, які можуть спричинити випадіння волосся, і діючи як антиоксидант. 

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