Склянка води може змінити ваше життя: науковці вразили дослідженням

Перші помітні покращення можна очікувати вже через два тижні регулярного дотримання цієї звички.
Вчені одного з німецьких університетів провели експеримент, під час якого з’ясували, що вживання склянки води натщесерце суттєво покращує обмінні процеси в організмі.
Про це пише medical.answer.
Для дослідження було відібрано 20 добровольців – чоловіків та жінок. Їм запропонували щоранку пити 300 мл бутильованої води одразу після пробудження. Протягом кількох тижнів вчені спостерігали за станом учасників і зафіксували значні позитивні зміни.
За результатами експерименту дослідники помітили:
- Метаболізм значно покращився, що сприяло швидшому виведенню шлаків і токсинів.
- Шкіра стала чистішою: у деяких учасників зникли почервоніння, висипання та лущення.
- Волосся набуло здорового вигляду, стало більш міцним та блискучим.
- Зміцнився імунітет, що допомагає організму краще протистояти вірусам та інфекціям.
Експерти рекомендують щоранку випивати 300 мл чистої питної води.
Нагадаємо, вода з розмарином дійсно допомагає волоссю. Екстракт покращує ріст волосся, кровообіг шкіри голови, пригнічуючи гормональні зміни, які можуть спричинити випадіння волосся, і діючи як антиоксидант.
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