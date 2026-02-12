Скоро Масниця: млинці за цим рецептом зметуть зі столу першими

Млинці.

Масниця вже менш ніж за тиждень. Це свято здавна символізує проводи зими та зустріч весни, а головною його стравою є рум’яні, запашні млинці. Їх готують з найрізноманітнішими начинками і соусами. Якщо ви вже плануєте святкове меню, саме час обрати рецепт, який вдасться з першого разу і порадує всю родину.

ТСН.ua ділиться рецептом млинців «Креп сюзетт» з цитрусовим соусом від кулінарки Ольги Рябенко.

Інгредієнти для млинців

яйця — 2 шт.

цукор — 2 ст. л

сіль — щіпка

молоко) — 750 мл

борошно — 250 г

олія рослинна — 2 ст. л

куркума — ½ ч. л.

Інредієнти для апельсинового соусу:

цукор коричневий — 2 ст. л

вершкове масло — 50 г;

сік апельсиновий — 160 мл

цедра апельсина — 1-2 ч. л

мандариновий лікер — 40 мл

Приготування

Для приготування млинців змішайте всі інгредієнти та зробіть тісто. Для приготування соусу на суху сковорідку всипте цукор та додайте вершкове масло. Змішайте до однорідності. Вилийте на сковорідку апельсиновий сік, додайте цедру та лікер. Проваріть кілька хвилин, доки соус стане глянцевим та густим. Складіть млинці трикутниками і викладіть до пательні з соусом. Проваріть млинці кілька хвилин з обох боків.

