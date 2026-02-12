ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
1 хв

Скоро Масниця: млинці за цим рецептом зметуть зі столу першими

Млинці, приготуванні за цим рецептом, будуть просто танути в роті.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Млинці.

Млинці.

Масниця вже менш ніж за тиждень. Це свято здавна символізує проводи зими та зустріч весни, а головною його стравою є рум’яні, запашні млинці. Їх готують з найрізноманітнішими начинками і соусами. Якщо ви вже плануєте святкове меню, саме час обрати рецепт, який вдасться з першого разу і порадує всю родину.

ТСН.ua ділиться рецептом млинців «Креп сюзетт» з цитрусовим соусом від кулінарки Ольги Рябенко.

Інгредієнти для млинців

  • яйця — 2 шт.

  • цукор — 2 ст. л

  • сіль — щіпка

  • молоко) — 750 мл

  • борошно — 250 г

  • олія рослинна — 2 ст. л

  • куркума — ½ ч. л.

Інредієнти для апельсинового соусу:

  • цукор коричневий — 2 ст. л

  • вершкове масло — 50 г;

  • сік апельсиновий — 160 мл

  • цедра апельсина — 1-2 ч. л

  • мандариновий лікер — 40 мл 

Приготування

  1. Для приготування млинців змішайте всі інгредієнти та зробіть тісто.

  2. Для приготування соусу на суху сковорідку всипте цукор та додайте вершкове масло. Змішайте до однорідності.

  3. Вилийте на сковорідку апельсиновий сік, додайте цедру та лікер.

  4. Проваріть кілька хвилин, доки соус стане глянцевим та густим.

  5. Складіть млинці трикутниками і викладіть до пательні з соусом. Проваріть млинці кілька хвилин з обох боків.

Нагадаємо, ми писали про те, який продукт слід додати до тіста і млинці вийдуть еластичними та ніжними водночас.

Дата публікації
Кількість переглядів
288
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie