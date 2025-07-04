Сковорідка сяятиме, як нова: цей засіб миттєво видалить жир та віковий нагар

Як почистити сковорідку від жиру й нагару / © www.freepik.com/free-photo

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Пательні з нержавійної сталі доволі популярні серед господинь і професійних кухарів, що не дивно, адже вони міцні, довговічні та мають естетичний зовнішній вигляд. Однак з часом навіть найякісніший посуд втрачає свій первозданний блиск, бо на його поверхні накопичуються жирові відкладення, нагар і кіптява, і буває досить складно видалити такі в’їдливі забруднення навіть дороговартісними мийними засобами.

Однак існує бюджетний і вкрай простий спосіб, який допоможе повернути вашій улюбленій сковорідці бездоганну чистоту та блиск. Це антисептик на спиртовій основі, можна використовувати будь-який. Завдяки своїм знежирювальним та очищувальним властивостям засіб чудово впорається навіть з найскладнішими забрудненнями і не пошкодить поверхню. Цей метод можна вважати найефективнішим і найбезпечнішим для догляду за посудом з нержавійної сталі.

Нержавійка має особливі характеристики, вона стійка до корозії завдяки хромовій плівці, яка утворюється на поверхні посуду. Однак саме цей захисний бар’єр ускладнює видалення забруднень, і звичайні мийні засоби не завжди можуть проникнути крізь неї. А антисептик на основі спирту легко впорається з цим завданням, не пошкодивши структуру металу.

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Щоб почистити сковорідку від нагару й жиру, треба взяти антисептик, кухонну губку і рукавички. Поверніть сковорідку чи каструлю догори дном, одягніть рукавички та рясно нанесіть засіб на брудну поверхню посуду. Рівномірно розподіліть антисептик і залиште на 30 хвилин, щоб він відпрацював. Цього часу вистачить, щоб засіб на основі спирту зруйнував шар нагару та жиру.

Після цього поверхню сковорідки треба ретельно протерти жорстким боком губки та вимити під проточною водою. Щоб не було плям від води й розводів, посуд варто витерти сухою тканиною. Якщо регулярно чистити посуд з нержавійної сталі таким способом, він матиме первозданний вигляд упродовж багатьох років.