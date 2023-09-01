Слабість і сонливість: чому в дощову погоду ми себе погано почуваємо і як з цим справитися

Дослідження показали, що через екстремальну зміну погоди дійсно може погіршуватися фізичне і психічне здоров'я. Наприклад, за аномальної спеки з'являється стрес, а за різкого зниження температури хочеться їсти. А що ж з дощовою погодою?

Наукові дослідження показали, що безпосередньо сама дощова погода не пов'язана з сонливістю чи слабкістю. Такий стан експерти пов'язують скоріше з загальною атмосферою навколо.

Існує кілька причин, чому ви можете відчувати сонливість та слабкість в дощові дні. Одна з них — нестача сонячного світла. Коли наше тіло піддається впливу ультрафіолету, воно виділяє менше мелатоніну і більше серотоніну. Тому люди стають більш пильними, бадьорими. А ось відсутність світла в дощовий день впливає навпаки: ви можете відчувати слабкість, сонливість, загальну втому.

Ще одна причина полягає в вологості. Коли на вулиці йде дощ, повітря ніби стає "важчим". В результаті тіло працює більше, щоб підтримувати гомеостаз. А це може бути досить виснажливим, тому декому хочеться просто заплющити очі на кілька хвилин і відпочити.

Свою роль відіграє і шум дощу. Дощ вважається так званим "рожевим шумом", тобто він, подібно до "білого шуму" містить всі частоти, які здатні почути люди. Однак від білого шуму рожевий відрізняється тим, що енергія в ньому розподіляється на всіх частотах нерівномірно.

Згідно з дослідженнями 2012 року, рожевим шум зменшує мозкові хвилі, що допомагає людині швидше заснути. Дощ — це не єдиний приклад рожевого шуму, який існує в природі. Також до переліку входять: шелест листя, звук серцебиття, вітер.

Як боротися з сонливістю під час дощу: вісім способів

Як боротися з сонливістю під час дощу / Фото: Pexels

З фізіологічної точки зору людям потрібне сонячне світло, щоб отримувати вітамін D та почуватися менш пригніченими. Психіатр Бейлор Скотт пропонує кілька способів, як підтримати свій організм під час дощу:

увімкніть світло — для вашого настрою та підтримання бадьорості це найкраща порада;

складіть перелік справ, які можна зробити вдома (якщо це дощові вихідні): читання, перегляд фільму, прибирання тощо;

більше рухайтесь — не варто пропускати тренування, адже фізична активність допоможе почуватися більш бадьорими;

готуйте свої улюблені страви — це утримає вас від непотрібних перекусів та покращить настрій;

зателефонуйте близьким — дощовий день найкращий час, щоб поговорити з рідними і друзями, адже вони допоможуть позбутися сонливості;

подрімайте — якщо ви відчуваєте сильну сонливість і маєте можливість, краще подрімати 30 хвилин - 1 годину;

робіть розумові перерви — на роботі можна пройтися під час таких перерв, поговорити з колегою чи випити кружку чаю.

Врешті, потрібно зрозуміти, що дощові дні — це не привід залишатися в поганому настрої. Спостерігайте за дощем, медитуйте, прислухайтесь до звуку крапель. Так ви зможете відчути полегшення, розберетеся в собі.

Читайте також: