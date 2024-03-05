Сліди Речі Посполитої в прізвищах: перевірте, чи були ваші предки польськими аристократами

Які прізвища найпоширеніші на території України, яка була частиною Польщі

Серед українських прізвищ на третьому місці за поширеністю прізвища, які закінчуються на "-ський", "-цький", "-зький". Як вважають деякі експерти, прізвища з таким закінченням означають місце походження їхнього першого носія.

Історик Валентин Бендюг зазначає, що прізвища з таким закінченням, які зустрічаються в регіонах України, які були колись частиною Речі Посполитої свідчать про польське коріння.

Відомо, що прізвища з закінченнями -ський або -цький є дуже поширеними серед поляків. До таких популярних та поширених прізвищ належать Ковалевський, Галицький, Валевський, Потоцький, Вишневський та інші.

На думку історика, спочатку такі прізвища були характерні тільки для польської аристократії. Остання використовувала їх для позначення меж своїх володінь. З часом такий спосіб утворення родових імен поширився і на іншій території України.

Подібні закінчення стали додаватися до прізвиськ, з яких пізніше утворилися прізвища: Хмельницький, Вербицький, Артемівський, Руданський, Іванівський, Задніпрянський, Левицький та інші.

В регіонах України, які колись були частиною Речі Посполитої, як зазначає дослідник, поширені були також родові імена з закінченнями -ук, -юк, -ак, -чук. Ці закінчення додавали до хрестильних імен, які давали під час хрещення, до прізвиськ утворених від місцевості носія, його заняття тощо. Згодом прізвища з такими закінченнями стали поширеними по всій Україні — Ткачук, Василюк, Гаврилюк, Левчук, Попільнюк, Погребняк, Контратюк та інші.

Читайте також: