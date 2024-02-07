Слимаки: чому та як потрібно з ними боротися навіть взимку та весною

Як боротися зі слимаками, які активізувалися зимою
Навесні сади часто потерпають від нашестя слимаків, які вилазять з-під землі, їдять нову поросль дорогоцінних рослин, знищують саджанці за ніч,
Тому варто вже в лютому подбати про захист саду від шкідників.
Чому слимаки активізуються у лютому
На думку експерта з садівництва Люсі Бредлі слимаки активізуються взимку:
- Через вологість – надлишок води створює сприятливе середовище для слимаків.
- Приваблює слимаків опале листя, компост, гниття органічних речовин, яке посилюється як сніг розтане, в умовах дощів. Будь-який надлишок води приваблює слимаків. «Слимаки є падальщиками і харчуються гнилявими рослинними речовинами. Якщо у вашому саду є гнилі органічні матеріали, такі як опале листя або компост, це може їх привернути».Сміття, мульча та інші подібні місця є хорошим притулком для слимаків.
- Кількість слимаків збільшується у лютому ще й через те, що птахів та інших природних ворогів цих шкідників стає менше.
Як розпізнати, що у вашому саду завелись слимаки
- Слимаків можна розпізнати по сріблястих слідах на ґрунті та рослинах.
- Придивіться, чи є пошкодження листя та стебел.
- Перевіряйте, чи не зникають саджанці.
Слимаки - як їх позбутися
Люсі Бредлі радить:
- Ретельно прибирати сміття, мульчу та інші схованки слимаків.
- Заохочувати природних хижаків слимаків, таких як птахи та жуки, забезпечуючи годівницями птахів або висаджуючи квіти, які приваблюють корисних комах.
- Створювати фізичні бар’єри навколо чутливих рослин, використовуючи такі матеріали, як мідна стрічка, діатомова земля або яєчна шкаралупа, оскільки слимаки з меншою ймовірністю перетнуть їх, вважає експертка.
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