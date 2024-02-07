Слимаки: чому та як потрібно з ними боротися навіть взимку та весною

Як боротися зі слимаками, які активізувалися зимою

Навесні сади часто потерпають від нашестя слимаків, які вилазять з-під землі, їдять нову поросль дорогоцінних рослин, знищують саджанці за ніч,

Тому варто вже в лютому подбати про захист саду від шкідників.

Чому слимаки активізуються у лютому

На думку експерта з садівництва Люсі Бредлі слимаки активізуються взимку:

Через вологість – надлишок води створює сприятливе середовище для слимаків.

Приваблює слимаків опале листя, компост, гниття органічних речовин, яке посилюється як сніг розтане, в умовах дощів. Будь-який надлишок води приваблює слимаків. «Слимаки є падальщиками і харчуються гнилявими рослинними речовинами. Якщо у вашому саду є гнилі органічні матеріали, такі як опале листя або компост, це може їх привернути».Сміття, мульча та інші подібні місця є хорошим притулком для слимаків.

Кількість слимаків збільшується у лютому ще й через те, що птахів та інших природних ворогів цих шкідників стає менше.

Як розпізнати, що у вашому саду завелись слимаки

Слимаків можна розпізнати по сріблястих слідах на ґрунті та рослинах.

Придивіться, чи є пошкодження листя та стебел.

Перевіряйте, чи не зникають саджанці.

Слимаки - як їх позбутися

Люсі Бредлі радить:

Ретельно прибирати сміття, мульчу та інші схованки слимаків.

Заохочувати природних хижаків слимаків, таких як птахи та жуки, забезпечуючи годівницями птахів або висаджуючи квіти, які приваблюють корисних комах.

Створювати фізичні бар’єри навколо чутливих рослин, використовуючи такі матеріали, як мідна стрічка, діатомова земля або яєчна шкаралупа, оскільки слимаки з меншою ймовірністю перетнуть їх, вважає експертка.

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