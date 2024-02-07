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Слимаки: чому та як потрібно з ними боротися навіть взимку та весною

Слимаки: чому та як потрібно з ними боротися навіть взимку та весною

Як боротися зі слимаками

Як боротися зі слимаками, які активізувалися зимою

Навесні сади часто потерпають від нашестя слимаків, які вилазять з-під землі, їдять нову поросль дорогоцінних рослин, знищують саджанці за ніч,

Тому варто вже в лютому подбати про захист саду від шкідників. 

Чому слимаки активізуються у лютому

На думку експерта з садівництва Люсі Бредлі слимаки активізуються взимку:

  • Через вологість – надлишок води створює сприятливе середовище для слимаків.
  • Приваблює слимаків опале листя, компост, гниття органічних речовин, яке посилюється як сніг розтане, в умовах дощів. Будь-який надлишок води приваблює слимаків.  «Слимаки є падальщиками і харчуються гнилявими рослинними речовинами. Якщо у вашому саду є гнилі органічні матеріали, такі як опале листя або компост, це може їх привернути».Сміття, мульча та інші подібні місця  є хорошим притулком для слимаків. 
  • Кількість слимаків збільшується у лютому ще й через те, що птахів та інших природних ворогів цих шкідників стає менше.

Як розпізнати, що у вашому саду завелись слимаки

  • Слимаків можна розпізнати по сріблястих слідах  на ґрунті та рослинах.
  • Придивіться, чи є пошкодження листя та стебел.
  • Перевіряйте, чи не зникають саджанці.

Слимаки - як їх позбутися

Люсі Бредлі радить:

  • Ретельно прибирати сміття, мульчу та інші схованки слимаків.
  • Заохочувати  природних хижаків слимаків, таких як птахи та жуки, забезпечуючи годівницями птахів або висаджуючи квіти, які приваблюють корисних комах.
  • Створювати  фізичні бар’єри навколо чутливих рослин, використовуючи такі матеріали, як мідна стрічка, діатомова земля або яєчна шкаралупа, оскільки слимаки з меншою ймовірністю перетнуть їх, вважає експертка.

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