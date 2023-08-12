Сливове варення — густе, смачне та дуже корисне: які плоди вибирати, скільки і як варити

Сливове варення — корисні ласощі, які нагадують літо посеред зими. Як зварити варення зі слив половинками, без кісточок і густе? Є кілька важливих нюансів.

Чим корисне варення зі слив

В сливі міститься велика кількість вітаміну Р, або рутину, який зміцнює стінки судин, приводить в норму ендокринну систему організму та артеріальний тиск. Крім цього вітамін Р підсилює дію вітаміну С, який також повністю зберігається в сливовому варенні.

Варення зі слив позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, нормалізує роботу шлунка, дія як легке проносне, чим позбавляє від запорів. Воно чудово засвоюється організмом, тому користь від нього максимальна.

Зберігається в варенні і калій, який відомий своєю сечогінною дією, виводить з організму зайву воду та сіль, тому користь його очевидна за проблем з нирками чи набряках.

Сливове варення багате на фосфор, магній та залізо, які позитивно впливають на обмінні процеси в організмі, допомагають тим, хто страждає на анемію, крихкість кісток, зниження пам'яті.

Які сливи обирати для варення

Як варити варення зі слив половинками, без кісточок? / Фото: pixabay.com

Існує дуже багато різних сортів слив. Але в магазинах найчастіше можна зустріти лише декілька:

щільні, довгасті і темно-фіолетові сливи, які мають середній чи великий розмір, часто відрізняються наявністю білого воскового нальоту та зеленувато-жовтою серединкою;

великі червоно-фіолетові сливи з соковитою рожевою чи яскраво-червоною серединкою;

досить великі червоно-жовті сливи з дрібною кісточною та водянистою жовтою серединкою;

круглі, невеликі за розміром сливи золотисто-жовтого кольору, які мають таку ж золотисту серединку;

тверді, кислі та дрібні зеленуваті сливи.

Практично будь-який з цих сортів підходить для варення, але результат може бути різним. Але найсмачнішим виходить варення з щільних слив з кісточкою, яка добре відокремлюється.

Як варити варення зі слив половинками, без кісточок

Щоб у вас вийшов карамельний, але прозорий сироп з яскравими половинками слив, потрібно взяти досить широкий таз для варіння. Тоді навіть на слабкому вогні рідина буде швидше випаровуватися з більшої площі. Далі варто дотримуватися таких кроків:

Вибирайте досить твердий сорт слив, які не розваряться під час приготування. Ретельно оглядайте на наявність недозрілих або пошкоджених плодів, які можуть зіпсувати всю страву. Ретельно помийте під струменем води і обов'язково дайте стекти зайвій рідині. Відірвіть плодоніжки та видаліть кісточки за допомогою ножа. Готові сливи складають у ємність, в якій будете варити варення. Додайте цукор і рівномірно його розподіліть. Скільки потрібно цукру на 1 кг слив? Зазвичай беруть 1,5 кг, але якщо вам більше до вподоби кисле варення, можна додати трішки менше. Акуратно перемішайте сливи з цукром, не пошкодивши самі плоди. Зачекайте 2-4 години, щоб сливи пустили сік, який розтопить цукор. Лише після цього можна починати варити варення. Таз (або велику каструлю) поставте на плиту на повільний вогонь та періодично помішуйте. Під час приготування на поверхні буде з'являтися пінка, яку потрібно обов'язково прибирати. Після кипіння дайте сливовому варенню прокипіти ще 10 хвилин. Прибираєте з вогню і можна відразу перекладати в зарання підготовлені банки. Після наповнення банок відразу закатайте кришки. Готові банки переверніть і добре закутайте в теплі рушники, залишіть так остигати. Наступного дня баночки можна прибирати для зберігання.

Для сливового варення краще обирати невеликі банки до 500 мл. Кришки можуть бути як класичними металевими, так і сучасними гвинтовими. Ретельно їх промийте, простерилізуйте, кришки прокип'ятіть кілька хвилин в киплячій воді.

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