Слова "бардачок" немає в українській мові: як правильно назвати автомобільну скриньку

Як говорити українською правильн / © Фото з відкритих джерел

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Звичне слово «бардачок» можна почути від кожного, хто має авто. Однак в українській літературній мові воно не є нормативною назвою відділення перед пасажирським сидінням. Йдеться про невелику закриту скриньку в передній панелі автомобіля, де водій або пасажир зберігає документи, окуляри, серветки та інші дрібниці. То як правильно назвати цю частину автомобіля українською?

Як правильно назвати «бардачок»

Найточніша українська назва — речова скринька. Також у технічному контексті можна зустріти назву речовий ящик.

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Саме слово «скринька» добре передає призначення цього відділення: це невеликий простір для зберігання речей. У сучасній українській мові вислів «речова скринька» є зрозумілим і природним, особливо коли йдеться про автомобіль.

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Тому замість фрази «поклади документи в бардачок» можна сказати: «поклади документи в речову скриньку».

Звідки взялося слово «бардачок»

Слово «бардачок» поширилося в розмовному мовленні як назва автомобільного відділення для дрібних речей. Воно пов’язане зі словом «бардак», яке в українській мові вживається переважно у значенні безладу, хаосу або неохайності.

Однак називати автомобільну скриньку «бардачком» лише через те, що в ній часто накопичується безліч різних речей, — не найкращий варіант для нормативного мовлення. У побутовій розмові таке слово може бути зрозумілим, але в офіційному, професійному чи редакційному тексті краще використовувати український відповідник.

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