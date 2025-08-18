- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 160
- Час на прочитання
- 1 хв
Слова з TikTok додали до Кембриджського словника
Через зростання популярності трендів із TikTok та термінів із соцмереж у повсякденному спілкуванні у Кембриджському словнику зʼявились трендові слова.
Слова «скибіді», «традвайф», «делулу» та «бролігархія», які почали використовувати в TikTok, додали до оновленої версії Кембриджського словника.
Про це пише CNN.
Словник визначає skibidi як «слово, яке може мати різні значення — наприклад, „крутий“ або „поганий“ — або ж взагалі не мати жодного змісту й уживатися як жарт».
Натомість delulu трактують як «гру зі словом delusional (марновірний, уявний), яка означає „вірити в те, що не є правдою, зазвичай свідомо“.
Термін skibidi вперше з’явився завдяки автору вірусного абсурдного анімаційного YouTube-серіалу Skibidi Toilet, де з унітазів виринають людські голови.
«Інтернет-культура змінює англійську мову, і спостерігати за цим ефектом і фіксувати його у словнику дуже захоплююче», — сказав керівник лексичної програми Колін Макінтош. Він зазначив, що до словника потрапляють лише ті слова, які збережуть свою актуальність.
Раніше повідомлялося, що перше слово «Україна» з’явилося 1187 року в Київському літописі. У записі про смерть одного з князів сказано: «Плакала за ним вся Україна».
Назва мала слов’янське походження та означала «батьківщина» або «своя земля» — без жодного зв’язку з тлумаченням «окраїна», яке нині поширює російська пропаганда.