Слова з TikTok додали до Кембриджського словника

Словник Кембриджа розширює свій лексикон / © Associated Press

Реклама

Слова «скибіді», «традвайф», «делулу» та «бролігархія», які почали використовувати в TikTok, додали до оновленої версії Кембриджського словника.

Про це пише CNN.

Словник визначає skibidi як «слово, яке може мати різні значення — наприклад, „крутий“ або „поганий“ — або ж взагалі не мати жодного змісту й уживатися як жарт».

Реклама

Натомість delulu трактують як «гру зі словом delusional (марновірний, уявний), яка означає „вірити в те, що не є правдою, зазвичай свідомо“.

Термін skibidi вперше з’явився завдяки автору вірусного абсурдного анімаційного YouTube-серіалу Skibidi Toilet, де з унітазів виринають людські голови.

«Інтернет-культура змінює англійську мову, і спостерігати за цим ефектом і фіксувати його у словнику дуже захоплююче», — сказав керівник лексичної програми Колін Макінтош. Він зазначив, що до словника потрапляють лише ті слова, які збережуть свою актуальність.

Раніше повідомлялося, що перше слово «Україна» з’явилося 1187 року в Київському літописі. У записі про смерть одного з князів сказано: «Плакала за ним вся Україна».

Реклама

Назва мала слов’янське походження та означала «батьківщина» або «своя земля» — без жодного зв’язку з тлумаченням «окраїна», яке нині поширює російська пропаганда.