Слов’янський квас на кропиві: рецепт напою сили часів Київської Русі, який легко приготувати вдома

Квас з крапиви

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Справжній скарб народної мудрості та джерело неймовірної користі — слов’янський квас на молодій весняній кропиві. Цей унікальний напій, рецепт якого сягає часів Київської Русі, не лише чудово втамує спрагу у спекотний день, але й подарує вам справжню силу землі. За легендами, сам князь Володимир високо цінував цей еліксир за його цілющі властивості. Розкриємо простий спосіб приготування цього диво-квасу у домашніх умовах.

Секрет сили цього напою криється у ферментованій кропиві, яка навесні є справжнім концентратом корисних речовин. Саме молода кропива містить найбільшу кількість хлорофілу, вітаміну C та заліза — елементів, необхідних для підтримки здоров’я та енергії.

Для приготування цього цілющого квасу вам знадобиться:

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Трилітрова скляна банка

Молода весняна кропива (приблизно половина банки, щільно утрамбована)

Три столові ложки меду (бажано натурального) для ферментації

Невелика жменька фініків (вони слугуватимуть натуральними дріжджами та їжею для мікроелементів)

Кілька скибочок апельсина (це авторська «фішка», яка додасть свіжості та магії смаку, але за бажанням можна опустити)

Жива вода (джерельна або хоча б зі колодязя, в ідеалі нехлорована)

Процес приготування крок за кроком:

Ретельно промийте молоду кропиву під проточною водою. Щільно заповніть половину трилітрової банки промитою кропивою. Додайте у банку три столові ложки натурального меду. Закиньте жменьку фініків. За бажанням додайте кілька скибочок свіжого апельсина. Залийте вміст банки живою водою, намагаючись не доливати до самого верху. Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Накрийте банку горловину марлею, складеною в кілька шарів, і зафіксуйте гумкою. Поставте банку з квасом на сонячне місце на 3-4 дні для бродіння. Раз на день обережно помішуйте вміст банки.

Вже за кілька днів ви відчуєте характерний кисло-солодкий аромат — це ознака того, що процес ферментації йде повним ходом.

Квас з крапиви// фото: https://vm.tiktok.com/ZMSJ28doa/

Чим же корисний слов’янський квас на кропиві

Наші предки недарма цінували цей напій. Вважалося, що він має потужну силу землі, яка чистить кров, сприяє відновленню після хвороб та підтримує здоров’я кишківника. Сучасна наука підтверджує багато з цих тверджень. Ферментовані трави та пробіотики, що утворюються під час бродіння, благотворно впливають на мікрофлору кишківника, покращують травлення та зміцнюють імунітет. Високий вміст хлорофілу сприяє детоксикації організму, а вітамін C та залізо підтримують енергію та кровотворення.

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Спробуйте приготувати цей старовинний слов’янський напій, і ви не лише відчуєте його неповторний смак, але й подаруєте своєму організму справжній еліксир здоров’я та сили, рецепт якого пройшов крізь століття.