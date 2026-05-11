Слимаки атакують грядки і квіти: чим відлякати шкідників без небезпечної хімії

Голі великі слимаки, коричневого чи чорного кольору — шкідники садів та клумб, які не тільки поїдають бур’яни, а ще й квіти та деякі городні рослини. Вони не люблять сонячне світло, а воліють перебувати у вологих і тінистих місцях.

Як вигнати їх із саду, якщо слимаки розплодилися та знищують рослини, повідомляє kobieta.interia.pl.

Равлики з'являються в наших садах найчастіше ввечері або після дощу. Вони населяють не лише рослини, а й балкони, веранди та внутрішні дворики. Щоб тримати їх подалі від саду, садівники радять посадити рослини, які вони не люблять. Це:

бегонія,

настурція,

папороть,

медунка,

лаванда,

часник,

майоран,

незабудка,

деревій.

Водночас насіння соняшнику, м’яти або фіалок є справжнім делікатесом для слимаків.

Як вигнати слимаків з саду

Равликам важко пересуватися пухким субстратом. Там, де вони з’явилися, варто розсипати пісок, змішаний із попелом або гравієм, а також кавову гущу з дрібкою кориці. Шкідники не переносять цей інтенсивний запах.

Також добре підійде яєчна шкаралупа, бо слимакам хоча й не заважає її запах чи смак, але шорстка поверхня їх турбує.

