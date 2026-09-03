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Сливове варення на зиму: три рецепти з несподіваними смаками
Три рецепти смачного варення зі слив: із шоколадом, апельсином та корицею, а також густий джем.
Зараз час, коли у садах достигають сливи і ринку з’явилися пізні сорти — соковиті та солодкі. Вони не лише смакують свіжими, а й чудово підходять не лише для компотів і пирогів, а й для ароматного домашнього варення.
ТСН.ua підготував три прості рецепти варення зі слив, яке сподобається усім членам сім’ї.
Сливове варення з какао і шоколадом
Інгредієнти:
1,5 кг слив (без кісточок)
400 г цукру
75 г какао
1 пакетик ванільного цукру
100 г чорного шоколаду
Приготування
Сливи помийте, видаліть кісточки та наріжте шматочками. Перекладіть до каструлі, засипте цукром і залиште на кілька годин, щоб вони пустили сік.
Поставте на невеликий вогонь і варіть приблизно 20 хв, періодично помішуючи. Подрібніть сливову масу блендером до однорідності.
Какао змішайте з невеликою кількістю гарячої сливової маси, щоб не було грудочок, і додайте до каструлю. Додайте ванільний цукор та подрібнений шоколад.
Варіть ще 10–15 хв, постійно помішуючи. Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.
Сливове варення з імбиром і лимоном
Інгредієнти:
1,5 кг слив (без кісточок)
600 г цукру
20–25 г свіжого кореня імбиру
1 пакетик ванільного цукру
1 ст. л. лимонного соку
Приготування
Сливи помийте, видаліть кісточки і подрібніть блендером. З апельсина зніміть трохи цедри та вичавіть сік.
Перекладіть сливи в каструлю з товстим дном, додайте цукор, апельсиновий сік і цедру. Залиште на 30–60 хв, щоб сливи пустили сік.
Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть масу до кипіння. Додайте гвоздику та бадьян. Варіть 40–50 хв, помішуючи.
Наприкінці додайте лимонний сік і проваріть ще 5 хвилин. Потім дістаньте гвоздику та бадьян.
Розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.
Сливовий джем з апельсином, гвоздикою і бадьяном
Інгредієнти:
1,5 кг слив (без кісточок)
750 г цукру
1 апельсин
3 бутони гвоздики
1 зірочка бадьяну
1 ст. л. лимонного соку
Приготування
Сливи помийте і видаліть кісточки. Подрібніть блендером. З лимону зніміть цедру, не зачіпаючи білу частину. Вичавіть 1 столову ложку соку.
Імбир очистьте та натріть на дрібній тертці. Сливи змішайте з цукром, лимонною цедрою та імбиром. Залиште на 1 год, щоб плоди пустили сік.
Поставте каструлю на середній вогонь, доведіть масу до кипіння, потім зменште вогонь і варіть 30–40 хв, помішуючи та знімаючи піну.
Наприкінці додайте лимонний сік і ванільний цукор. Проваріть ще 5 хв. Готове гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте кришками.
Нагадаємо, ми ділилися рецептом слив на зиму без цукру. Такі заготовки можна використовувати не лише як десерт, а й для випічки, соусів, каш чи м’ясних страв.