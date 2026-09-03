Сливове варення на зиму: три рецепти з несподіваними смаками

Варення зі слив.

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Зараз час, коли у садах достигають сливи і ринку з’явилися пізні сорти — соковиті та солодкі. Вони не лише смакують свіжими, а й чудово підходять не лише для компотів і пирогів, а й для ароматного домашнього варення.

ТСН.ua підготував три прості рецепти варення зі слив, яке сподобається усім членам сім’ї.

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Сливове варення з какао і шоколадом

Інгредієнти :

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1,5 кг слив (без кісточок)

400 г цукру

75 г какао

1 пакетик ванільного цукру

100 г чорного шоколаду

Приготування

Сливи помийте, видаліть кісточки та наріжте шматочками. Перекладіть до каструлі, засипте цукром і залиште на кілька годин, щоб вони пустили сік. Поставте на невеликий вогонь і варіть приблизно 20 хв, періодично помішуючи. Подрібніть сливову масу блендером до однорідності. Какао змішайте з невеликою кількістю гарячої сливової маси, щоб не було грудочок, і додайте до каструлю. Додайте ванільний цукор та подрібнений шоколад. Варіть ще 10–15 хв, постійно помішуючи. Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.

Сливове варення з імбиром і лимоном

Інгредієнти:

1,5 кг слив (без кісточок)

600 г цукру

20–25 г свіжого кореня імбиру

1 пакетик ванільного цукру

1 ст. л. лимонного соку

Приготування

Сливи помийте, видаліть кісточки і подрібніть блендером. З апельсина зніміть трохи цедри та вичавіть сік. Перекладіть сливи в каструлю з товстим дном, додайте цукор, апельсиновий сік і цедру. Залиште на 30–60 хв, щоб сливи пустили сік. Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть масу до кипіння. Додайте гвоздику та бадьян. Варіть 40–50 хв, помішуючи. Наприкінці додайте лимонний сік і проваріть ще 5 хвилин. Потім дістаньте гвоздику та бадьян. Розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.

Сливовий джем з апельсином, гвоздикою і бадьяном

Інгредієнти:

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1,5 кг слив (без кісточок)

750 г цукру

1 апельсин

3 бутони гвоздики

1 зірочка бадьяну

1 ст. л. лимонного соку

Приготування

Сливи помийте і видаліть кісточки. Подрібніть блендером. З лимону зніміть цедру, не зачіпаючи білу частину. Вичавіть 1 столову ложку соку. Імбир очистьте та натріть на дрібній тертці. Сливи змішайте з цукром, лимонною цедрою та імбиром. Залиште на 1 год, щоб плоди пустили сік. Поставте каструлю на середній вогонь, доведіть масу до кипіння, потім зменште вогонь і варіть 30–40 хв, помішуючи та знімаючи піну. Наприкінці додайте лимонний сік і ванільний цукор. Проваріть ще 5 хв. Готове гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте кришками.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом слив на зиму без цукру. Такі заготовки можна використовувати не лише як десерт, а й для випічки, соусів, каш чи м’ясних страв.

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