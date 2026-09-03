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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
2 хв

Сливове варення на зиму: три рецепти з несподіваними смаками

Три рецепти смачного варення зі слив: із шоколадом, апельсином та корицею, а також густий джем.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Варення зі слив.

Варення зі слив.

Зараз час, коли у садах достигають сливи і ринку з’явилися пізні сорти — соковиті та солодкі. Вони не лише смакують свіжими, а й чудово підходять не лише для компотів і пирогів, а й для ароматного домашнього варення.

ТСН.ua підготував три прості рецепти варення зі слив, яке сподобається усім членам сім’ї.

Сливове варення з какао і шоколадом

Інгредієнти:

  • 1,5 кг слив (без кісточок)

  • 400 г цукру

  • 75 г какао

  • 1 пакетик ванільного цукру

  • 100 г чорного шоколаду

Приготування

  1. Сливи помийте, видаліть кісточки та наріжте шматочками. Перекладіть до каструлі, засипте цукром і залиште на кілька годин, щоб вони пустили сік.

  2. Поставте на невеликий вогонь і варіть приблизно 20 хв, періодично помішуючи. Подрібніть сливову масу блендером до однорідності.

  3. Какао змішайте з невеликою кількістю гарячої сливової маси, щоб не було грудочок, і додайте до каструлю. Додайте ванільний цукор та подрібнений шоколад.

  4. Варіть ще 10–15 хв, постійно помішуючи. Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.

Сливове варення з імбиром і лимоном

Інгредієнти:

  • 1,5 кг слив (без кісточок)

  • 600 г цукру

  • 20–25 г свіжого кореня імбиру

  • 1 пакетик ванільного цукру

  • 1 ст. л. лимонного соку

Приготування

  1. Сливи помийте, видаліть кісточки і подрібніть блендером. З апельсина зніміть трохи цедри та вичавіть сік.

  2. Перекладіть сливи в каструлю з товстим дном, додайте цукор, апельсиновий сік і цедру. Залиште на 30–60 хв, щоб сливи пустили сік.

  3. Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть масу до кипіння. Додайте гвоздику та бадьян. Варіть 40–50 хв, помішуючи.

  4. Наприкінці додайте лимонний сік і проваріть ще 5 хвилин. Потім дістаньте гвоздику та бадьян.

  5. Розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.

Сливовий джем з апельсином, гвоздикою і бадьяном

Інгредієнти:

  • 1,5 кг слив (без кісточок)

  • 750 г цукру

  • 1 апельсин

  • 3 бутони гвоздики

  • 1 зірочка бадьяну

  • 1 ст. л. лимонного соку

Приготування

  1. Сливи помийте і видаліть кісточки. Подрібніть блендером. З лимону зніміть цедру, не зачіпаючи білу частину. Вичавіть 1 столову ложку соку.

  2. Імбир очистьте та натріть на дрібній тертці. Сливи змішайте з цукром, лимонною цедрою та імбиром. Залиште на 1 год, щоб плоди пустили сік.

  3. Поставте каструлю на середній вогонь, доведіть масу до кипіння, потім зменште вогонь і варіть 30–40 хв, помішуючи та знімаючи піну.

  4. Наприкінці додайте лимонний сік і ванільний цукор. Проваріть ще 5 хв. Готове гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте кришками.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом слив на зиму без цукру. Такі заготовки можна використовувати не лише як десерт, а й для випічки, соусів, каш чи м’ясних страв.

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