Слизька підошва що робити: лайфгак для будь-якого взуття

Слизьке взуття

Зимові прогулянки часто супроводжуються ожеледицею, через яку дуже легко посковзнутися та отримати травму. Щоб зробити взуття менш слизьким, не обов’язково купувати спеціальні накладки або дорогі спреї, адже можна скористатися звичайною картоплею. Завдяки крохмалю, що міститься в цьому овочі, на підошві створюється шорсткий шар, який допомагає краще триматися на льоду.

Чому потрібно використовувати саме картоплю

Секрет ефективності цього овоча криється в крохмалі. Ця речовина при контакті з поверхнею підошви створює мікроскопічний шорсткий шар. Він працює як невидиме покриття, що різко підвищує силу тертя, дозволяючи взуттю «чіплятися» навіть за найгладший лід. Такий метод є абсолютно екологічним, не псує структуру взуття та не залишає по собі жодних сторонніх запахів.

Як зробити взуття неслизьким в домашніх умовах

Процес підготовки взуття до виходу на кригу досить простий.

Виберіть одну велику картоплину, адже в зрілих плодах міститься найбільше необхідного нам крохмалю.

Натріть овоч на дрібній тертці до стану вологої кашки. Саме дрібний помел дозволяє вивільнити максимум активної речовини.

Отриману масу добре відіжміть крізь марлю, збираючи чистий сік. Саме в цій рідині зосереджена вся сила майбутнього захисного шару.

Ретельно змастіть соком чисту й обов’язково суху підошву. Особливу увагу приділіть зонам, які першими торкаються землі — п’яті та носку.

Залиште черевики в спокої на 10 чи 15 хвилин. За цей час волога випарується, залишивши по собі міцну крохмальну плівку.

Після висихання ви помітите, що взуття стало триматися на льоду значно впевненіше. У морозну та суху погоду такий захист дозволить вам безпечно гуляти від двох до п’яти годин. Проте варто пам’ятати, що вода — головний ворог крохмалю, тому під час відлиги або прогулянок по мокрій каші захисний шар змиватиметься швидше. Цей спосіб ідеально підходить для будь-яких підошов — від гумових до синтетичних, оскільки крохмаль не викликає тріщин чи пересихання матеріалу.