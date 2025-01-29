Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Смачна страва з учорашнього картопляного пюре: пальчики зі смаженим беконом і цибулею

Смачна страва з учорашнього картопляного пюре: пальчики зі смаженим беконом і цибулею

Картопляне пюре

Картопляному пюре можна дати друге життя.

Вчорашнє картопляне пюре може стати смачною і зовсім іншою стравою. З нього можуть вийти дуже смачні пальчики, щедро приправлені смаженим беконом. Готувати страву можна і з відвареної в мундирі картоплі.

Рецептом поділилася фудблогерка vistovska_cooking на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

  • картопляне пюре чи відварена картопля
  • одне яйце
  • борошно 
  • сіль, перець за смаком
  • бекон
  • цибуля

Приготування:

1. Якщо використовуєте картоплю в мундирі, то натріть її на тертці. Додайте до неї яйце, спеції та борошно. Вимісіть м'яке тісто.

2. Сформуйте пальчики. Закиньте їх в окріп і варіть дві хвилини після того, як вони спливуть на поверхню.

3. Подавайте з підсмаженою цибулею та беконом.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація