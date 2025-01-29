Смачна страва з учорашнього картопляного пюре: пальчики зі смаженим беконом і цибулею

Картопляному пюре можна дати друге життя.
Вчорашнє картопляне пюре може стати смачною і зовсім іншою стравою. З нього можуть вийти дуже смачні пальчики, щедро приправлені смаженим беконом. Готувати страву можна і з відвареної в мундирі картоплі.
Рецептом поділилася фудблогерка vistovska_cooking на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти:
- картопляне пюре чи відварена картопля
- одне яйце
- борошно
- сіль, перець за смаком
- бекон
- цибуля
Приготування:
1. Якщо використовуєте картоплю в мундирі, то натріть її на тертці. Додайте до неї яйце, спеції та борошно. Вимісіть м'яке тісто.
2. Сформуйте пальчики. Закиньте їх в окріп і варіть дві хвилини після того, як вони спливуть на поверхню.
3. Подавайте з підсмаженою цибулею та беконом.