Смачна страва з учорашнього картопляного пюре: пальчики зі смаженим беконом і цибулею

Вчорашнє картопляне пюре може стати смачною і зовсім іншою стравою. З нього можуть вийти дуже смачні пальчики, щедро приправлені смаженим беконом. Готувати страву можна і з відвареної в мундирі картоплі.

Рецептом поділилася фудблогерка vistovska_cooking на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

картопляне пюре чи відварена картопля

одне яйце

борошно

сіль, перець за смаком

бекон

цибуля

Приготування:

1. Якщо використовуєте картоплю в мундирі, то натріть її на тертці. Додайте до неї яйце, спеції та борошно. Вимісіть м'яке тісто.

2. Сформуйте пальчики. Закиньте їх в окріп і варіть дві хвилини після того, як вони спливуть на поверхню.

3. Подавайте з підсмаженою цибулею та беконом.

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