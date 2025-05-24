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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
301
Час на прочитання
1 хв

Смачна закуска за 20 хвилин: рецепт страви з чотирьох інгредієнтів

Закуска виходить дуже смачною - хоч готується напрочуд швидко.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Сир.

Сир. / © www.freepik.com/free-photo

Листкове тісто - інгредієнт, з якого можна приготувати чимало страв і солодких, і солених. Що головне - приготувати їх можна дуже швидко.

ТСН.ua підготував рецепт закуски, приготувати яку можна за 20 хв, від переможниці "Мастер Шеф" Аліни Бурик.

Інгредієнти

  • листково-дріжджове тісто (розморожене)

  • крем-сир

  • мʼякий сир (моцарела)

  • будь-який твердий сир

  • яйце

Приготування

  1. Трішки розкачуємо листкове тісто, посипавши його мукою.

  2. Одну частину тіста змащуємо крем-сиром. Покриваємо його іншим пластом тіста.

  3. На другий шар тіста натираємо на терці моцарелу. Її можна трішки підсолити. Далі усе накриваємо третім шматком тіста.

  4. Розрізаємо тісто на частини за бажанням. Змащуємо збитим яйцем і зверху натираємо твердий сир.

  5. Перекладаємо усе на деко і ставимо до духовки, що розігріта до 180 градусів. Випікаємо близько 20 хвилин.

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Дата публікації
Кількість переглядів
301
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