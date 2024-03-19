"Смачні" прізвища: їх давали українцям, які любили поїсти певні страви

Походження українських прізвищ дуже цікаве, вивчаючи їх можна познайомитись з історією українського народу, його розселенням, звичками та побутом.

Ось, наприклад, родові імена, які, з'явилися через назви страв. Скоріш за все, як гадає мовознавець Юліан Редько, такі прізвища давали залежно від того, що любила їсти людина, або чим пригощала, зазвичай. гостей.

Прізвища, які походять від назв українських страв

В давнину українці давали одне одному прізвища ідентичні з назвами традиційних українських страв. Такі варіанти звучать дуже просто та погодьтесь, викликають добру посмішку та апетит:

Борщ,

Булка,

Варениця,

Сало,

Малай,

Молоко,

Масло,

Юшка.

"Смачні" прізвища не завжди походять від назв страв. Деякі з них натякають про те, що людина просто любила смачно поїсти. Про це свідчать такі прізвища:

Лакомий,

Жируха,

Напха,

Скороїд,

Ласий,

Смакула.

А українцям, які мали великий живіт, через переїдання, чи ще через якісь причини давали прізвища Пузач, Жовтобрюх, Черевуха, Череватий, Брюхань, Трипуз.

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