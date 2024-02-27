Смачні сувеніри та перекус в дорогу: яку їжу можна брати з собою в літак

Мандрівникам, що зібралися подорожувати літаком, варто знати, що правила безпеки на авіатранспорті забороняють перевозити деякі продукти харчування або обмежують дозволену кількість.

Щоб перекусити в аеропорту перед тим, як сісти в літак, зазвичай доведеться викласти кругленьку суму, бо ціни там суттєво вище, ніж у звичайних кафе та магазинах. Тому задля економії мандрівники часто намагаються взяти з собою їжу в дорогу або ж везуть додому смачні згадки про подорож.

Про те, які продукти без проблем пройдуть через сканери безпеки в аеропорту, а що варто залишити вдома, розповіло видання The Sun.

Яку їжу брати в літак – дозволені і заборонені продукти

Якщо служба безпеки вирішить, що ви намагаєтеся провести небезпечні або недозволені речі, то їх конфіскують. До того ж, це призведе до втраченого часу, затримок та стресу. Тому перед поїздкою варто переконатися, що ваш багаж відповідає правилам.

В ручній поклажі до літаку можна проносити:

печиво та сендвічі;

фрукти та овочі;

тверді сири;

інші тверді продукти харчування, які не заборонені митними правилами країни призначення.

Обмеження перш за все стосуються так званих рідких продуктів, до яких відносяться не тільки напої, а саме:

банки з джемом, сиропом, медом або соусами;

консерви, які містять будь-яку кількість рідини (наприклад, рибні консерви або маслини);

йогурти;

супи.

За правилами авіаперевезень, всі рідкі продукти повинні бути у контейнерах об’ємом не більше 100 мл, а загальна їх кількість не може перевищувати одного літра рідини. Додатково всі контейнери необхідно покласти в окремий прозорий герметичний пакет і під час перевірки багажа тримати його в руках.

До цього ж пакетами необхідно помістити і шоколадні цукерки з рідкою начинкою, але їх об’єм під час перевірки враховуватися не буде.

Ще один момент, який варто враховувати – наскільки вживання вашої улюбленої їжі може завадити комфортному перебуванню на борту інших пасажирів. Тож надто ароматні продукти (наприклад, м’які сири з пліснявою або їжу з великою кількістю прянощів) краще здати в багаж.

Перевезення їжі в літаку – виключення з правил

Якщо у пасажира є медичні або дієтичні потреби, які потребують перевезення більшого об’єму рідини, служба безпеки може зробити виключення з правил. Але для підтвердження такої необхідності доведеться надати відповідні документи, наприклад, медичний висновок або рецепт лікаря. Щоб переліт пройшов без зайвого клопоту, варто уточнити можливість перевезення необхідних продуктів у довідковій службі аеропорту заздалегідь.

Ще одне виключення під час авіаперевезень родиться для дітей віком до двох років. Батьки можуть брати для них дитяче харчування у повному необхідному обсязі, але всі продукти для дитини мають бути упаковані в окрему сумку.

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