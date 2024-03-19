Смачнішої картоплі ви ще не куштували: секретний інгредієнт, який перетворить страву на ресторанну

Здавалося б, що немає нічого складного у тому, щоб просто відварити картоплю. Але навіть у цього простого процесу є свої хитрощі, які зроблять страву значно смачнішою.

Звичайно, можна просто відварити картоплю. А можна зробити з цієї страви справжній кулінарний шедевр, який не соромно подати навіть на стіл гостям. Ось, що потрібно додати до картоплі під час її варіння.

Процес приготування нескладний. Спочатку картопля миється, очищається від шкірки, ріжеться на шматочки (не дуже маленькі, щоб овоч не перетворився на пюре). Після цього заливається холодною водою і ставиться на плиту.

Не забудьте одразу посолити картоплю.

А тепер прийшла черга секретного інгредієнта, який перетворить смак звичайної картоплі на шедевр кулінарії. І це — один очищений зубчик часнику. Попередньо злегка придавіть його, щоб він "віддав" аромат та смак страві.

Після приготування картоплі часник можна просто викинути.

Крім часнику, відварена шматочками картопля "любить" лавровий лист (додавайте всього 1-2 листочки, щоб не зіпсувати смак), половину цибулі, горошини чорного перцю.

Всі ці інгредієнти після варіння також відправляються у смітник. Зате, який смак та аромат вони дарують овочу!

Щоб вже готова картопля була ще смачнішою, кулінари рекомендують покласти до неї шматочок вершкового масла, який повинен розтопитися від високої температури, дрібно нарізаний кріп і видавлений через прес часник. Такий рецепт точно гідний ресторанного меню.

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