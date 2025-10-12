- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 67
- Час на прочитання
- 1 хв
Смачно - як у бабусі: рецепт оладок з яблук
До таких оладок можна додати корицю - ця спеція ідеально поєднується з яблуками.
Осінь - сезон яблук. Тому саме час приготувати оладки з цього фрукту. Ця страва стане ідеальним сніданком до кави чи чаю. Її приготування не вимагає багато часу, а задоволеною буде вся родина.
ТСН.ua підготував рецепт яблучних оладок від кулінарної блогерки vistovska_cooking.
Інгредієнти
2-3 середні яблука
400 мл кефіру
2-3 яйця
400 г борошна
3 ст. л цукру
дрібка солі
1/2 ч. л соди
Приготування
Гарно збийте яйця з цукром і сіллю. Додайте кефір та соду. Все перемішайте.
До рідкої маси додайте борошно. Замісіть тісто. За консистенцією воно має бути схожим на густу сметану.
Яблука натріть на велику тертку і додайте до тісто. Перемішайте.
Обсмажте оладки на рослинній олії з обох боків до золотистого кольору.
