Смачно - як у бабусі: рецепт оладок з яблук

До таких оладок можна додати корицю - ця спеція ідеально поєднується з яблуками.

Оладки.

Оладки.

Осінь - сезон яблук. Тому саме час приготувати оладки з цього фрукту. Ця страва стане ідеальним сніданком до кави чи чаю. Її приготування не вимагає багато часу, а задоволеною буде вся родина.

ТСН.ua підготував рецепт яблучних оладок від кулінарної блогерки vistovska_cooking.

Інгредієнти

  • 2-3 середні яблука

  • 400 мл кефіру

  • 2-3 яйця

  • 400 г борошна

  • 3 ст. л цукру

  • дрібка солі

  • 1/2 ч. л соди

Приготування

  1. Гарно збийте яйця з цукром і сіллю. Додайте кефір та соду. Все перемішайте.

  2. До рідкої маси додайте борошно. Замісіть тісто. За консистенцією воно має бути схожим на густу сметану.

  3. Яблука натріть на велику тертку і додайте до тісто. Перемішайте.

  4. Обсмажте оладки на рослинній олії з обох боків до золотистого кольору.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом пухкої та ароматної шарлотки з яблук, яку готують цієї осені.

