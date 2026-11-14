Смачно — як у дитинстві: найкращі рецепти гарбузової каші

Гарбузова каша.

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Восени гарбуз стає одним із головних продуктів на кухні. З нього готують супи, запіканки, пироги та ароматні десерти, але особливе місце в сезонному меню посідає гарбузова каша. Вона виходить ніжною, ситною, має приємний солодкуватий смак і чудово підходить для сніданку або легкої вечері.

ТСН.ua підготував три рецепти каші гарбуза.

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Для приготування каші з гарбуза найкраще підходить стиглий овоч із насиченою помаранчевою м’якоттю. Він зазвичай солодший, ароматніший і швидше розварюється. Якщо гарбуз недостатньо солодкий, можна додати трохи цукру, меду або сухофруктів. А щоб каша вийшла ще ніжнішою, частину готового гарбуза розімніть у пюре перед додаванням крупи.

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Класична гарбузова каша

Інгредієнти:

гарбуз — 500 г

пшоно — 150 г

молоко — 500 мл

вода — 200 мл

вершкове масло — 30 г

цукор — 1–2 ст. л.;

Приготування

Гарбуз очистіть від шкірки та насіння, наріжте невеликими кубиками. Перекладіть до каструлі, залийте водою та варіть приблизно 10–15 хв - шматочки повинні стати м’якими. Пшоно кілька разів промийте гарячою водою, щоб прибрати можливу гіркоту. Додайте крупу до гарбуза, влийте молоко, покладіть дрібку солі та цукор. Варіть на невеликому вогні приблизно 20–25 хв, помішуючи, щоб каша не пригоріла. Коли пшоно стане м’яким, додайте вершкове масло та перемішайте. Зніміть каструлю з вогню, накрийте кришкою й залиште кашу настоятися ще на 10 хв.

Гарбузова каша з рисом

Інгредієнти:

гарбуз — 400 г

рис — 120 г

молоко — 500 мл

вода — 200 мл

вершкове масло — 30 г

цукор — 1–2 ст. л

Приготування

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Гарбуз очистіть і наріжте невеликими кубиками. Викладіть до каструлі, додайте воду та варіть 10–15 хв. За бажанням перебийте гарбуз блендером. Рис добре промийте та додайте до гарбуза. Влийте молоко, додайте цукор. Варіть на слабкому вогні приблизно 20–25 хв, регулярно помішуючи. Якщо каша стає надто густою, можна додати ще трохи теплого молока. Наприкінці покладіть вершкове масло, перемішайте та залиште під кришкою на 10 хв.

Гарбузова каша зі спеціями

Інгредієнти:

гарбуз — 500 г

рис — 100 г

молоко — 400 мл

вершки — 100 мл

вода — 150 мл

вершкове масло — 30 г

цукор або мед — до смаку

кориця — ½ ч. л

Приготування

Гарбуз очистіть, наріжте кубиками та покладіть у каструлю. Додайте воду й тушкуйте під кришкою приблизно 10–15 хв. Крупу промийте та додайте до гарбуза. Влийте молоко, покладіть дрібку солі й варіть на невеликому вогні до готовності крупи. Коли каша майже готова, влийте вершки, додайте вершкове масло та корицю. Перемішайте й прогрійте ще 3–5 хв. Зніміть із плити та залиште під кришкою на кілька хвилин.

Нагадаємо, ми ділилися рецептами гарбузового варення на зиму.

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