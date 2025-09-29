- Дата публікації
Смачно - як у дитинстві: найкращий рецепт гарбузової каші
Гарбузяну кашу можна готувати з додаванням рису чи пшона.
Осінь можна беззаперечно назвати сезоном гарбуза. Чи не найпопулярніша страв, знайома з самого дитинства, каша. Вона не лише смачна, а ще й корисна. Адже гарбуз багатий на клітковину і калій.
ТСН.ua підготував рецепт гарбузяної каші від кулінара Євгена Клопотенка.
Кашу можна готувати з додаванням рису чи пшона. В основі страви цієї - рис. Хоча Кулінар каже, що для приготування підійде будь-який. Втім, є деякі нюанси. Аби гарбузова каша вийшла однорідною та ніжною, краще взяти круглозернистий рис - ньому більше крохмалю. Якщо хочете, аби вона вийшла більш розсипчастою, то візьміть довгозернисту крупу.
Інгредієнти
500 г почищеного гарбуза
200 мл води
500 мл молока
50 г масла
2 ст. л. цукру
100 г рису
Приготування
Перш за все слід почистити гарбуз від шкірки та вийняти серцевину з насінням. Після цього наріжте його великими кубиками.
Покладіть гарбуз до каструлі та залийте водою. Варіть 30 хв, а потім воду злийте.
Відварений гарбуз потовчіть чи перебийте у блендері до однорідної маси. Додайте до пюре молоко та доведіть до кипіння.
Тим часом розігрійте до 160 градусів духовку. Додайте до каструлі з гарбузом промитий рис, вершкове масло і цукор.
Накрийте каструлю кришкою та поставте до духовки на 30 хв.
