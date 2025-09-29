Смачно - як у дитинстві: найкращий рецепт гарбузової каші

Гарбузова каша. / © Pixabay

Осінь можна беззаперечно назвати сезоном гарбуза. Чи не найпопулярніша страв, знайома з самого дитинства, каша. Вона не лише смачна, а ще й корисна. Адже гарбуз багатий на клітковину і калій.

ТСН.ua підготував рецепт гарбузяної каші від кулінара Євгена Клопотенка.

Кашу можна готувати з додаванням рису чи пшона. В основі страви цієї - рис. Хоча Кулінар каже, що для приготування підійде будь-який. Втім, є деякі нюанси. Аби гарбузова каша вийшла однорідною та ніжною, краще взяти круглозернистий рис - ньому більше крохмалю. Якщо хочете, аби вона вийшла більш розсипчастою, то візьміть довгозернисту крупу.

Інгредієнти

500 г почищеного гарбуза

200 мл води

500 мл молока

50 г масла

2 ст. л. цукру

100 г рису

Приготування

Перш за все слід почистити гарбуз від шкірки та вийняти серцевину з насінням. Після цього наріжте його великими кубиками. Покладіть гарбуз до каструлі та залийте водою. Варіть 30 хв, а потім воду злийте. Відварений гарбуз потовчіть чи перебийте у блендері до однорідної маси. Додайте до пюре молоко та доведіть до кипіння. Тим часом розігрійте до 160 градусів духовку. Додайте до каструлі з гарбузом промитий рис, вершкове масло і цукор. Накрийте каструлю кришкою та поставте до духовки на 30 хв.

