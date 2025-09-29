ТСН у соціальних мережах

Смачно - як у дитинстві: найкращий рецепт гарбузової каші

Гарбузяну кашу можна готувати з додаванням рису чи пшона.

Віра Хмельницька
Гарбузова каша.

Гарбузова каша. / © Pixabay

Осінь можна беззаперечно назвати сезоном гарбуза. Чи не найпопулярніша страв, знайома з самого дитинства, каша. Вона не лише смачна, а ще й корисна. Адже гарбуз багатий на клітковину і калій.

ТСН.ua підготував рецепт гарбузяної каші від кулінара Євгена Клопотенка.

Кашу можна готувати з додаванням рису чи пшона. В основі страви цієї - рис. Хоча Кулінар каже, що для приготування підійде будь-який. Втім, є деякі нюанси. Аби гарбузова каша вийшла однорідною та ніжною, краще взяти круглозернистий рис - ньому більше крохмалю. Якщо хочете, аби вона вийшла більш розсипчастою, то візьміть довгозернисту крупу.

Інгредієнти

  • 500 г почищеного гарбуза

  • 200 мл води

  • 500 мл молока

  • 50 г масла

  • 2 ст. л. цукру

  • 100 г рису

Приготування

  1. Перш за все слід почистити гарбуз від шкірки та вийняти серцевину з насінням. Після цього наріжте його великими кубиками.

  2. Покладіть гарбуз до каструлі та залийте водою. Варіть 30 хв, а потім воду злийте.

  3. Відварений гарбуз потовчіть чи перебийте у блендері до однорідної маси. Додайте до пюре молоко та доведіть до кипіння.

  4. Тим часом розігрійте до 160 градусів духовку. Додайте до каструлі з гарбузом промитий рис, вершкове масло і цукор.

  5. Накрийте каструлю кришкою та поставте до духовки на 30 хв.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом оладок з гарбуза, які посмакують навіть тим, хто його не любить. Оладки виходять м’які, ніжні, з легким ароматом гарбуза й кориці.

