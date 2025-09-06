Смачно, як у дитинстві: простий рецепт томатного соку, який перевершить магазинний

Томатний сік. / © Freepik

Реклама

Сезон помідорів у самому розпалі. Якщо ви вже законсервували їх, засолили та навіть зробили салати на зиму, прийшов час приготувати ще й томатний сік. Він безперечно буде смачнішим, ніж з магазину.

ТСН.ua підготував рецепт томатного соку від кулінара Євгена Клопотенка.

Кулінар радить використовувати стиглі та солодкі сорти помідорів. Важливо, щоб плоди не мали навіть найменших ознак гниття, бо лише один такий томат здатний зіпсувати сік.

Реклама

Інгредієнти

15 кг томатів

15 ч. л. солі

Приготування

Добре вимийте помідори. Наріжте їх часточками такого розміру, щоб можна було помістити в отвір соковитискача. Вичавіть сік з помідорів. Сік перелийте до великої каструлю. Додайте сіль та доведіть до кипіння. Варіть на середньому вогні 7-10 хвилин, періодично помішуючи. Простерелізуйте банки та кришки. Після цього розлийте у них сік. Закрийте кришками. Готовий сік зберігайте в темному прохолодному місці до 10 місяців.

Нагадаємо, ми писали про те, як приготувати соус "солодкий чилі". Він один із найпопулярніших в азійській кухні. Соус поєднує у собі легку гостроту, приємну солодкість та кислувату нотку.