Смачно - як у дитинстві: секрет ідеальних лінивих вареників на Масницю

Вареники - традиційний український символ Масниці.

Ліниві вареники.

Ліниві вареники. / © ТСН.ua

Масниця або Колодій, — це один з найсмачніших тижнів у році, коли господині пригощають ситними стравами перед початком Великого посту. В Україні здавна головним символом свята були не лише млинці, а й вареники. Особливе місце займають ліниві вареники: прості у приготуванні, ніжні та знайомі багатьом ще зі смаку дитинства.

ТСН.ua ділиться рецептом млинців від шеф-кухаря Володимир Ярославського.

Інгредієнти для вареників

  • 450 г відтиснутого кисломолочного сиру 9%;

  • 100 г борошна;

  • 2 жовтки;

  • 50 г цукру;

  • 5 г ванільного цукру.

Інгредієнти для соусу

  • 30 г води з вареників;

  • 30 г цукру або пудри;

  • 40–45 г масла;

  • ванільний екстракт.

Приготування

  1. Перш за все сир треба відтиснути. Потім додайте жовтки, цукор і усе добре перемішайте виделкою. Додайте борошно і гарно вимісіть.

  2. З тіста сформуйте кульки, а з них овальні вироби – палюшки. Ьак вони краще проваряться.

  3. Відваріть вареники у трохи підсоленій воді.

  4. Готуємо соус. На сковорідку додайте воду з вареників, цукор або пудру, а також масло. Потім покладіть відварені вареники.

  5. Доведіть усе до кипіння. Протушкуйте - поки рідина не стане густою як соус.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом млинців, які виходять настільки ніжними, що їх з’їдають ще гарячими.

