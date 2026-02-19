- Дата публікації
Смачно - як у дитинстві: секрет ідеальних лінивих вареників на Масницю
Вареники - традиційний український символ Масниці.
Масниця або Колодій, — це один з найсмачніших тижнів у році, коли господині пригощають ситними стравами перед початком Великого посту. В Україні здавна головним символом свята були не лише млинці, а й вареники. Особливе місце займають ліниві вареники: прості у приготуванні, ніжні та знайомі багатьом ще зі смаку дитинства.
ТСН.ua ділиться рецептом млинців від шеф-кухаря Володимир Ярославського.
Інгредієнти для вареників
450 г відтиснутого кисломолочного сиру 9%;
100 г борошна;
2 жовтки;
50 г цукру;
5 г ванільного цукру.
Інгредієнти для соусу
30 г води з вареників;
30 г цукру або пудри;
40–45 г масла;
ванільний екстракт.
Приготування
Перш за все сир треба відтиснути. Потім додайте жовтки, цукор і усе добре перемішайте виделкою. Додайте борошно і гарно вимісіть.
З тіста сформуйте кульки, а з них овальні вироби – палюшки. Ьак вони краще проваряться.
Відваріть вареники у трохи підсоленій воді.
Готуємо соус. На сковорідку додайте воду з вареників, цукор або пудру, а також масло. Потім покладіть відварені вареники.
Доведіть усе до кипіння. Протушкуйте - поки рідина не стане густою як соус.
