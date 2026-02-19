Смачно - як у дитинстві: секрет ідеальних лінивих вареників на Масницю

Ліниві вареники. / © ТСН.ua

Масниця або Колодій, — це один з найсмачніших тижнів у році, коли господині пригощають ситними стравами перед початком Великого посту. В Україні здавна головним символом свята були не лише млинці, а й вареники. Особливе місце займають ліниві вареники: прості у приготуванні, ніжні та знайомі багатьом ще зі смаку дитинства.

ТСН.ua ділиться рецептом млинців від шеф-кухаря Володимир Ярославського.

Інгредієнти для вареників

450 г відтиснутого кисломолочного сиру 9%;

100 г борошна;

2 жовтки;

50 г цукру;

5 г ванільного цукру.

Інгредієнти для соусу

30 г води з вареників;

30 г цукру або пудри;

40–45 г масла;

ванільний екстракт.

Приготування

Перш за все сир треба відтиснути. Потім додайте жовтки, цукор і усе добре перемішайте виделкою. Додайте борошно і гарно вимісіть. З тіста сформуйте кульки, а з них овальні вироби – палюшки. Ьак вони краще проваряться. Відваріть вареники у трохи підсоленій воді. Готуємо соус. На сковорідку додайте воду з вареників, цукор або пудру, а також масло. Потім покладіть відварені вареники. Доведіть усе до кипіння. Протушкуйте - поки рідина не стане густою як соус.

