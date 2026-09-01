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Смак дитинства: як приготувати легендарну шкільну піцу вдома
Якщо вам хоч раз хотілося повернутися в шкільні часи хоча б заради улюбленої випічки, спробуйте приготувати “шкільну піцу” вдома.
Шкільна їдальня для багатьох — це смаки улюблених страв, які запам’яталися на все життя. Мабуть, особливе у пам’яті посідає шкільна піца, за якою на перерві нерідко вишиковувалася черга.
Рецептом шкільної піци, відомою і сучасним школярам, і тим, хто закінчив школу вже давно, поділився шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.
За його рецептом вийде чотири порції рум’яної випічки. Начинку шеф-кухар пропонує ту, яка до смаку.
Зауважимо, що традиційна «шкільна піца» не вирізнялася складною начинкою: зазвичай на тісто наносили томатний соус, викладали варену ковбасу або сосиску, а зверху щедро посипали тертим сиром. Іноді додавали цибулю, солоні огірки чи трохи майонезу.
Інгредієнти для тіста:
борошно — 500–600 г
молоко — 200 мл
сухі дріжджі — 2 ч. л.
цукор — 1 ст. л.
сіль — 1 ч. л.
яйце — 1 шт.
вершкове масло — 60 г
Інгредієнти для соусу:
томатна паста — 2 ст. л.
вода — 150 мл
сіль і цукор
начинка
Приготування
У мисці з’єднайте борошно, дріжджі, сіль і цукор. Додайте яйце, тепле молоко та розтоплене вершкове масло. Замісіть м’яке, еластичне тісто.
Накрийте харчовою плівкою та залиште тісто в теплому місці на 40–60 хв. Воно має добре підійти й збільшитися в об’ємі.
Готове тісто розділіть на чотири рівні частини. Розтягніть руками у невеликий круглий корж, формуючи трохи товстіші краї.
Бортики змастіть вершковим маслом, а середину рівномірно покрийте томатним соусом або кетчупом. Викладіть начинку.
Перекладіть піци на деко. Випікайте у духовці, яку попередньо розігрійте до 220°C приблизно 15–20 хв.
Нагадаємо, ми писали про те, як приготувати ідеальне тісто для піци.