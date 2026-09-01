Смак дитинства: як приготувати легендарну шкільну піцу вдома

Піца. / © Credits

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Шкільна їдальня для багатьох — це смаки улюблених страв, які запам’яталися на все життя. Мабуть, особливе у пам’яті посідає шкільна піца, за якою на перерві нерідко вишиковувалася черга.

Рецептом шкільної піци, відомою і сучасним школярам, і тим, хто закінчив школу вже давно, поділився шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

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За його рецептом вийде чотири порції рум’яної випічки. Начинку шеф-кухар пропонує ту, яка до смаку.

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Зауважимо, що традиційна «шкільна піца» не вирізнялася складною начинкою: зазвичай на тісто наносили томатний соус, викладали варену ковбасу або сосиску, а зверху щедро посипали тертим сиром. Іноді додавали цибулю, солоні огірки чи трохи майонезу.

Інгредієнти для тіста:

борошно — 500–600 г

молоко — 200 мл

сухі дріжджі — 2 ч. л.

цукор — 1 ст. л.

сіль — 1 ч. л.

яйце — 1 шт.

вершкове масло — 60 г

Інгредієнти для соусу:

томатна паста — 2 ст. л.

вода — 150 мл

сіль і цукор

начинка

Приготування

У мисці з’єднайте борошно, дріжджі, сіль і цукор. Додайте яйце, тепле молоко та розтоплене вершкове масло. Замісіть м’яке, еластичне тісто. Накрийте харчовою плівкою та залиште тісто в теплому місці на 40–60 хв. Воно має добре підійти й збільшитися в об’ємі. Готове тісто розділіть на чотири рівні частини. Розтягніть руками у невеликий круглий корж, формуючи трохи товстіші краї. Бортики змастіть вершковим маслом, а середину рівномірно покрийте томатним соусом або кетчупом. Викладіть начинку. Перекладіть піци на деко. Випікайте у духовці, яку попередньо розігрійте до 220°C приблизно 15–20 хв.

Нагадаємо, ми писали про те, як приготувати ідеальне тісто для піци.

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