Смак напою закохає в себе з першого ковтка: як заварити вишукану каву по-грецьки з густою пінкою

Жоден ранок не обходиться без чашки запашної та ароматної кави. Що не дивно, бо цей напій піднімає настрій і заряджає енергією на довгий проміжок часу. Рецептів приготування напою існує безліч, але саме кава по-грецьки має насичений смак із гірчинкою й густу пінку. Розповідаємо, як приготувати смачну каву за особливим грецьким рецептом.

Як приготувати каву по-грецьки: покрокова інструкція

Традиційно кава по-грецьки готується на гарячому піску, але її можна заварювати на плиті. Для приготування такого напою треба взяти дві столові ложки кави середнього помелу, одну склянку води і дві чайні ложки цукру.

Спосіб приготування напою:

Засипаємо мелену каву в турку, заливаємо водою і добре перемішуємо. Варити каву треба на слабкому вогні, періодично помішуючи. Напій не слід доводити до кипіння. Щойно підніметься пінка, треба зняти джезву з вогню і залишити на дві хвилини. Потім розливаємо каву по чашках, додаємо цукор за смаком і можна пити. Якщо дотримуватися традиції, то до кави можна подавати склянку води.

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