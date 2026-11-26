Вафельний торт «Рафаелло» / © Фото з відкритих джерел

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Вафельний торт із кокосовим кремом — простий домашній десерт, для якого не потрібна духовка. Поєднання вершкового масла, згущеного молока, обсмаженого арахісу та кокосової стружки надає йому смаку, схожого на улюблені цукерки «Рафаелло».

Рецептом поділилася авторка кулінарної сторінки Foodblog Kristi у TikTok.

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Вафельний торт «Рафаелло»: інгредієнти

Для приготування десерту знадобляться:

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Для торта:

Вафельні коржі — 1 упаковка

Вершкове масло 82,5% — 180 г

Згущене молоко — 1 банка (370 г)

Арахіс — 60 г

Кокосова стружка — 100 г

Для посипки:

Арахіс — 20 г

Кокосова стружка — 20 г

Як приготувати вафельний торт із кокосовим кремом

Крок 1. Готуємо масляний крем

Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало м’яким. Збийте міксером до пишності, потім влийте згущене молоко та продовжуйте збивати до однорідної консистенції.

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Крок 2. Додаємо горіхи та кокос

Арахіс обсмажте, очистіть від лушпиння та подрібніть ножем або блендером. Додайте його до крему, всипте 100 г кокосової стружки й перемішайте.

Крок 3. Збираємо торт

Кожен вафельний корж змастіть кремом. Не забудьте нанести його також на боки торта, щоб десерт був повністю вкритий начинкою.

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Крок 4. Прикрашаємо

Змішайте 20 г подрібненого арахісу з 20 г кокосової стружки. Обсипте цією сумішшю боки торта.

Крок 5. Охолоджуємо

Поставте готовий торт до холодильника на 2–3 години. За цей час вафельні коржі просочаться кремом, а десерт набуде ніжнішої консистенції.

Інші десерти з кокосом і вафельними коржами

Вафельні торти — не єдиний спосіб приготувати домашній десерт без складних кондитерських технік. Наприклад, вафельний торт із шоколадом поєднує хрусткі коржі, згущене молоко, шоколад і арахіс. Це ще один варіант знайомого десерту з вафель, але з більш насиченим шоколадним смаком.

Кокосова стружка добре поєднується не лише з вафлями, а й з іншими основами. Так, торт «Баунті» без випікання готують із печива, кокосової начинки зі згущеним молоком і шоколадної помадки. У ньому кокос стає головним смаковим акцентом, а шоколад додає десерту виразності.

Ще одна інтерпретація смаку популярних цукерок — тирамісу «Рафаелло». У цьому рецепті поєднуються ніжний крем із маскарпоне, вершків і згущеного молока, кокосова стружка, цукерки та печиво «Савоярді». Десерт також готується без випікання, але потребує більше часу для охолодження та просочення.

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